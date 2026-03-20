Ricarica pubblica troppo cara? Ecco le 4 cause







Ricarica pubblica troppo cara in Italia? Ecco perché nell’analisi di Emanuele Regalini, dell’Autorità pubblica dell’energia ARERA. L’analisi, di grande interesse, è stata presentata durante un convegno a Key Energy e poi riproposta su LinkedIn. Ecco le 4 cause principali. Nella speranza che, dice Regalini, “operatori più innovativi e che meglio conoscono il settore energetico” riescano a tagliare le tariffe

Ricarica pubblica troppo cara: “Il tasso medio di utilizzo è del 2%…”

1) “Bassissimo utilizzo delle infrastrutture: in Italia le colonnine restano inutilizzate per gran parte del tempo, con tassi medi di utilizzo non superiori al 2%. Con così poca energia erogata, per i gestori (CPO) è difficilissimo recuperare gli investimenti iniziali e i costi fissi in bolletta …

2) Bassi fattori di utilizzo sono dannosi non solo per i CPO, ma anche per il sistema elettrico. Le connessioni elettriche per le colonnine sono utilizzate circa 20 volte meno rispetto a quelle per siti commerciali o industriali. Questo significa che stiamo pagando per una capacità di rete enorme, che resta quasi sempre inutilizzata…

3) L’effetto del Regolamento AFIR: purtroppo, anche gli obiettivi europei contribuiscono a tenere bassi i fattori di utilizzo. Installare 1,3 kW di potenza per ogni VE circolante rende “matematicamente arduo” superare tassi di utilizzo del 5-6%.

4) La filiera è lunga: il prezzo è frutto dell’attività dei molti soggetti che interagiscono per fornire il servizio al cliente (CPO, MSP, operatori di roaming, banche, …)“.

“Se salisse al 5% il costo al kWh calerebbe di 20 cent…”

Regalini chiude il suo post con 4 spunti a cui, per trasparenza, dovrebbe rispondere che le colonnine le gestisce:

1) “Per la ricarica a bassa-media potenza, la tariffa speciale BTVE di ARERA ha finora garantito ai CPO bollette sempre inferiori ai 29-30 €cent/kWh. Anche se la ricarica viene poi venduta a 50-65 €cent/kWh.

2) Per la ricarica ad alta potenza, basterebbe far salire l’utilizzo delle stazioni dal 2% al 5% per vedere un calo di circa 20 €cent/kWh della bolletta dei CPO…

3) Ma questo risparmio arriverebbe al cliente finale o verrebbe assorbito dai molti soggetti della filiera?

4) Mismatch Tecnologico: negli ultimi anni si installano molte colonnine veloci e ultra-veloci (fino a 350 kW). Ma la maggior parte dei VE circolanti non può accettare tutta questa potenza. Oggi i CPO applicano il prezzo massimo a tutti, dalle utilitarie alle auto sportive, anche se il servizio utilizzato è molto diverso“.