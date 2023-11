Ricarica pubblica troppo cara, così non va

Ricarica pubblica troppo cara: Luca, un lettore che fa 5 mila km al mese, è deluso dai forti rincari che hanno subito gli abbonamenti dei grandi gestori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica pubblica troppo cara, è questa la strada della transizione ecologica?

“Scrivo a nome di tutti quelli che stanno subendo aumenti e/o modifiche ingiustificate nei pacchetti di ricarica fuori casa. Mi trovo benissimo con la mia auto elettrica, ma da un anno a questa parte ho subito 3 modifiche unilaterali dei pacchetti da me acquistati, senza poter fare nulla. Inizialmente avevo abbonamento Enel X che, con 20€/mese (mi sembra), mi dava 70 kWh, arrivato nel giro di pochi mesi a costare 49€/80 kW. Sono passato ad Eni Plenitude pagando 25€/50 kWh ed ora mi ritrovo che anche loro modificano i pacchetti, aumentando di non poco il costo. Faccio 5.000km/mese, la stragrande maggioranza caricati in casa; i pacchetti mi servivano per fare rabbocchi a cifre ‘accessibili’. Non è un mercato dove puoi giocare sulla pelle della gente. Capisco i costi di gestione delle colonnine (che comunque, grazie ai Comuni o privati, sono piazzate gratuitamente sul territorio). Però se a casa pago 0,2€/kWh, fuori non posso pagare da 0,5 a 0,8. Se questa è la transizione ecologica…. Meglio ritornare ai motori termici. O le elettriche potranno essere usate solo da chi fa max 50km/gg e vorrà sborsare 40k per un’auto“. Luca Mazzalupi

Almeno spiegassero perché rincarano…

Risposta. L’impressione è che sia proprio finita la prima fase, in cui le ricariche sono state proposte a prezzi di favore per incoraggiare il passaggio all’elettrico. Con un passaggio troppo brusco da tariffe in abbonamento molto convenienti a pacchetti che hanno indotto molti utenti a fare quel che si fa coi telefonini. Ovvero mettersi alla ricerca di gestori più convenienti. In un primo tempo c’è stata una migrazione verso Eni-Be Charge, che però dal 1°novembre ha a sua volta cambiato struttura e prezzi dei suoi abbonamenti, di fatto rincarandoli. E così, a leggere le mail che ci arrivano, molti sono migrati su A2A. Ciliegina sulla torta: c’è chi ha anche sospeso la possibilità di ricaricare con la sua card o app all’estero. Che dire? Ogni azienda è padrona del suo conto economico e delle sue tariffe. Ma da colossi come questi, per di più a capitale pubblico, ci si aspetta che queste decisioni vengano spiegate con più trasparenza.