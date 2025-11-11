Ricarica pubblica e privata: soluzioni e offerte Enel

Ricarica pubblica e privata: Enel è leader in Italia su entrambi i fronti, con soluzioni integrate. Facciamo il punto su disponibilità e offerte in atto, studiate per rendere la mobilità elettrica “più accessibile, intelligente e conveniente”.

App Enel On Your Way: gestione completa della ricarica

La mobilità elettrica è uno dei pilastri fondamentali per la transizione energetica e per il raggiungimento degli obiettivi ambientali europei. In questo contesto, Enel si conferma come partner affidabile per tutti coloro che possiedono o valutano l’acquisto di un veicolo elettrico, grazie alla presenza capillare sul territorio e a all’offerta completa di soluzioni tecnologiche avanzate. Con oltre 24.000 punti di ricarica installati, Enel contribuisce attivamente allo sviluppo della una rete nazionale (oltre 67.500 punti in tutto), con una forte espansione nelle aree urbane e nel Centro-Sud. Le infrastrutture Enel hanno già supportato milioni di chilometri in elettrico, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e promuovendo una mobilità più sostenibile. L’app Enel On Your Way è il centro operativo per gestire ricarica domestica, pubblica e aziendale, in modo semplice e digitale. Con oltre 55.000 punti di ricarica interoperabili in Italia, consente di localizzare le stazioni disponibili, prenotare la ricarica, monitorare lo stato delle colonnine, pianificare viaggi, gestire la Waybox. E partecipare a programmi di flessibilità energetica.

Ricarica domestica: Waybox e offerte dedicate

Per la ricarica privata, Enel propone Waybox, il dispositivo domestico che consente una gestione efficiente e personalizzata della ricarica. Disponibile nei modelli 7,4 kW e 22 kW, con cavo o presa socket presa sockete può essere acquistata in sola consegna o con installazione inclusa. La Waybox è compatibile con impianti fotovoltaici e può essere gestita da remoto tramite Wi-Fi o SIM, grazie all’app Enel On Your Way. Consente, inoltre, di monitorare i consumi, di programmare la ricarica in base alla propria tariffa energetica e di attivare la ricarica con la card RFID. Infine, il sistema Lead Optimization Pro permette di ottimizzare la potenza disponibile, evitando sovraccarichi. Per maggiori dettagli sull’offerta Waybox e per accedere alla promozione, è possibile consultare la pagina ufficiale Enel.

