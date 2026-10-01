Ricarica privata: ChargeGuru e Zeplug diventano Tohmo













ChargeGuru e Zeplug cambiano nome e diventano Tohmo, un unico marchio per le soluzioni di ricarica privata: condomìni, abitazioni, aziende e flotte. Il gruppo, nato dalla fusione annunciata nel 2023, è oggi presente in sei Paesi europei e dichiara oltre 100.000 punti di ricarica installati. In Italia opera dal 2022 e ha già raggiunto 15.000 posti auto approvati per l’installazione di infrastrutture di ricarica.

Il rebranding arriva mentre cresce la necessità di poter ricaricare l’auto nel luogo in cui rimane parcheggiata più a lungo. Secondo i dati ACEA, citati dall’azienda, nel primo semestre 2026 le elettriche pure hanno raggiunto il 20,7% delle nuove immatricolazioni nell’Unione europea, contro il 15,6% dello stesso periodo del 2025. In Italia nei primi sei mesi dell’anno le immatricolazioni di BEV sono aumentate di oltre il 76%, con una quota dell’8,4%.

Un solo marchio dopo la fusione del 2023

Il nuovo nome arriva a quasi tre anni dall’annuncio della fusione tra le due start up francesi Zeplug e ChargeGuru. L’obiettivo dell’operazione era mettere insieme competenze complementari lungo la catena della ricarica: dall’installazione al finanziamento, passando per gestione e manutenzione delle infrastrutture.

Zeplug aveva sviluppato fin dal 2014 una particolare esperienza nella ricarica condominiale, mentre ChargeGuru, attiva dal 2018, si era concentrata su privati, aziende e flotte, espandendosi progressivamente dalla Francia ad altri mercati europei.

Con Tohmo le attività vengono ora riunite sotto un’identità comune. Il gruppo opera in Francia, Italia, Germania, Spagna, Portogallo e Regno Unito, con oltre 400 collaboratori.

In Italia il nodo resta la ricarica condominiale

La possibilità di ricaricare dove l’auto viene normalmente parcheggiata è particolarmente rilevante per l’uso su percorsi fissi quotidiani. E particolarmente conveniente in un periodo come questo di forte aumento dei costi energetici. Secondo le stime riportate dall’azienda, sulla base del costo dell’energia, 100 km percorsi con una ricarica domestica costano circa 6 euro, contro circa 10 euro utilizzando una colonnina pubblica AC e circa 13 euro con un’auto a benzina. Si tratta naturalmente di valori indicativi, che dipendono dai prezzi dell’energia, dalle tariffe applicate e dai consumi dei diversi veicoli.

Che cosa cambia per chi era cliente ChargeGuru

L’azienda precisa che il passaggio a Tohmo non modifica i contratti esistenti. In Italia la ragione sociale rimane Raiden Italy S.r.l. e le convenzioni già sottoscritte continuano a essere valide alle condizioni attuali.

Non sono quindi richiesti rinnovi o integrazioni da parte di condomìni, amministratori o clienti. Restano invariati anche servizi, infrastrutture installate, team di riferimento e assistenza. A cambiare progressivamente saranno il nome e l’identità visiva utilizzati nelle comunicazioni e nei canali digitali.

L’obiettivo indicato per il 2030 è raggiungere 100.000 edifici e 10 milioni di posti auto connessi in Europa. Una strategia che mette al centro la possibilità di trasformare i parcheggi residenziali e aziendali in altrettanti punti di ricarica per la mobilità elettrica quotidiana, anche laddove problemi tecnici, burocratici e amministrativi rendono complessa per un privato l’installazione di un punto di ricarica.