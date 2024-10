Ricarica più facile e meno esosa, solo questo serve

Ricarica più facile e meno esosa, questo serve: altri due lettori mettono il dito nella piaga su quel che frena la crescita dell’auto elettrica in Italia. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno iniate a info@vaielettrico.it

Il prezzo dell’elettricità a casa è sceso, alla colonnina aumentato. E tutte quelle app…?

“M i dite come sia possibile che prima l’elettricità costava di più e le colonnine avevano un prezzo di circa 35 cent al kw/h? E adesso che a casa la corrente è scesa e il prezzo alle colonnine è arrivato circa a 90 cent? Ma non avevano montato le colonnine con il PNRR? A mio parere tutte le compagnie si sono alleate per mantenere alto il prezzo a kw/h! Se si vuole incentivare l’elettrico bisogna intervenire anche su questo. voi che cosa ne pensate? “ . Giovanni Acerra

“N on si capisce perché non è possibile obbligare tutti all’uso di una app unica per facilitare il pagamento e quindi l’uso delle colonnine di ricarica. È come se ogni benzinaio ci costringesse ad accettare solo una sua specifica app per fare rifornimento! Non capisco l’assenza di uniformità che continua ad intralciare la concorrenza e la diffusione nell’elettrico “ . Fausto Ferraro

Ricarica più facile e meno esosa? Sul sistema di pagamento i progressi ci sono, ma sui prezzi…