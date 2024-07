Ricarica oltre mille kW per MAN: prima dimostrazione a Monaco dei risultati concreti del progetto di ricerca Nefton, con il Politecnico bavarese. Ma il focus è già sulle capacità di ricarica fino a 3.000 kW e sulla ricarica bidirezionale.

Ricarica oltre mille kW: 400 km di autonomia in 30 minuti, meno di un turno di riposo

La dimostrazione a Plattling, in Baviera: per la prima volta un camion elettrico ha caricato pubblicamente con punte oltre 1.000 kilowatt e 1.500 A. Abbastanza per garantire all’eTruck MAN da 40 tonnellate un’autonomia di 400 km in 30 minuti. La super-ricarica è stata parte della presentazione dei risultati del progetto Nefton, lanciato nel 2021. Il progetto è finanziato dal governo tedesco, da MAN Truck & Bus, dal TUM del Politecnico di Monaco (TUM) e altri 5 partner del mondo scientifico e industriale. Il focus è sul Megawatt Charging System (MCS) per ricarica ultraveloce dei camion durante la pausa del conducente o le operazioni di carico e scarico sulla rampa. Circa l’80% di tutte le merci in Germania viene trasportate su strada, con grande impatto sulle emissioni. Il passaggio ai camion a emissioni zero è quindi obbiettivo fondamentale.

Efficienza dell’elettrico al 75%, idrogeno al 26%, eFuel al 14

Spiega Markus Lienkamp, docente di ingegneria automobilistica della TUM e guida i del progetto NEFTON: “I dati scientifici parlano da soli: i camion elettrici a batteria hanno un’efficienza di circa il 75%. I camion a celle a combustibile con un’efficienza solo del 26% e gli eFuel con un rendimento di appena il 14% sono ben lontani da questo traguardo. Ma mancano ancora le infrastrutture sulle principali vie di trasporto per l’uso effettivo della tecnologia di ricarica Megawatt “. E Frederik Zohm di MAN aggiunge: “Con Nefton siamo riusciti a sviluppare tecnologie per caricare camion elettrici in brevissimo tempo e con una potenza di oltre 1000 kW. La ricerca si è concentrata su praticità, costi e potenza di connessione alla rete. Dimostrando che i camion elettrici e la ricarica da megawatt sono la combinazione perfetta per decarbonizzare il trasporto merci su strada. La tecnologia c’è, ora dobbiamo espandere l’infrastruttura di ricarica“.