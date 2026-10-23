Ricarica nell’hospitality sempre più facile: eviaggio.it continua a monitorare e segnalare il seervizio, come racconta qui il suo fondatore, Nicola Carlon.

di Nicola Carlon

Entusiasta per l’accettazione della mia candidatura per il Vaielettrico Awards, in questi mesi ho portato eviaggio.it al livello successivo. Alla fine, anche se non ho vinto, l’esperienza mi ha dato la spinta per migliorare ancora, sperando nel prossimo anno!

Ricarica nell’hospitality: 1,2 milioni i turisti stranieri!

Questa estate, dopo aver visto le numerose auto elettriche con targa straniera visitare il nostro paese, ho pensato fosse il momento giusto per abilitare la lingua inglese nel sito. ed attivare il dominio eviaggio.eu. Durante il TTG di Rimini l’ottimo intervento di Repower “Mobilità elettrica nell’hospitality” me lo ha confermato mostrando questi dati:

Auto elettriche in crescita : 101.000 immatricolazioni tra gennaio e settembre 2026, il 7,9% del totale (nel 2022 era il 3,7%).

: 101.000 immatricolazioni tra gennaio e settembre 2026, il 7,9% del totale (nel 2022 era il 3,7%). Turismo elettrico: nell’estate 2026, 1,2 milioni di turisti stranieri sono arrivati in Italia con un’auto elettrica.

nell’estate 2026, 1,2 milioni di turisti stranieri sono arrivati in Italia con un’auto elettrica. Chi sceglie guarda i servizi: l’83,8% dei conducenti EV verifica se la struttura ha la ricarica.

Focus sui numeri al TTG e InOut di Rimini

Il TTG e InOut di Rimini è un ottimo osservatorio per capire i trend della ricarica nelle strutture ricettive. Anche Uattzy quest’anno ha tenuto un panel dedicato. E la costante presenza in fiera di Sagelio, Mennekes, Scame e PlusEV Charge confermano che c’è interesse per l’argomento. In questi giorni abbiamo superato le 4.000 destinazioni in lista, grazie alle diverse partnership con CPO, installatori e produttori di colonnine, di agenzie di marketing specializzate nelle strutture ricettive. E, naturalmente, grazie anche alla community di EViaggio. Le sponsorizzazioni ci hanno permesso di investire dal lato tecnico: le app per Android e iOS vengono aggiornate. E anche sul portale sono stati fatti diversi miglioramenti di usabilità, di indicizzazione e aumentando la reattività generale. I filtri di ricerca ora sono molto più efficaci, permettendo all’utente di selezionare le strutture che offrono la ricarica gratuita o filtrandole per range di prezzo (quando indicato).

Ricarica nell’hospitality, tra prezzo fisso e costo/kWh



Inoltre è possibile visualizzare solo le destinazioni verificate dai gestori, i cui dati sono più affidabili. Abbiamo anche espanso le pagine delle statistiche, con un focus sui prezzi. La maggior parte di destinazioni in lista applica ancora un prezzo fisso. Ma quelle con il costo al kWh sono in aumento, complice il fatto che le colonnine diventano sempre più smart e facilitano la fatturazione. Infine abbiamo incrociato i nostri dati con quelli delle attrazioni turistiche e delle colonnine pubbliche (PUN). Con una mappa interattiva che permette di trovare le aree dove una struttura ricettiva con colonnina sarebbe molto apprezzata. Sia perché ci sono pochi hotel che offrono lo stesso servizio nei paraggi, sia perché in alcuni casi scarseggiano anche le colonnine pubbliche. EViaggio è gratuito anche per i gestori delle strutture ricettive che possono rivendicare la loro pagina sul sito. Questo è il nostro punto di forza, che ci distingue dalle altre app per la ricerca-colonnine: coinvolgere il gestore per avere informazioni corrette e aggiornate. Inoltre è possibile visualizzare solo le destinazionii, i cui dati sono più affidabili. Abbiamo anche espansocon un focus sui prezzi. La maggior parte di destinazioni in lista applica ancoraMa quelle con ilsono in aumento, complice il fatto che le colonnine diventano sempre più smart e facilitano la fatturazione. Infine abbiamo incrociato i nostri dati con quelli delle attrazioni turistiche e delle colonnine pubbliche (PUN). Con una mappa interattiva che permette di trovare le aree dove una struttura ricettiva con colonnina sarebbeSia perché ci sono pochi hotel che offrono lo stesso servizio nei paraggi, sia perché in alcuni casi scarseggiano anche le colonnine pubbliche. EViaggio è gratuito anche per i gestori delle strutture ricettive che possono rivendicare la loro pagina sul sito. Questo è il nostro punto di forza, che ci distingue dalle altre app per la ricerca-colonnine:per avere informazioni corrette e aggiornate.