Ricarica negata in hotel: “É normale che…?”













Ricarica negata in hotel: le colonnine ci sono, sulle app risultano libere, ma inservibili perché ‘prenotate’. É capitato a un lettore, deluso. Vaielettrico risponde. Per scriverci: Info@vaielettrico..it

Ricarica negata in hotel: “Postazioni libere, ma senza prenotazione…”

“É normale che una struttura ricettiva (Hotel) che pubblicizza la presenza di postazioni di ricarica elettrica, mi dica che non posso usufruire delle stesse poiché situate in parcheggi già prenotati da altri per il loro soggiorno? In sostanza: non sono accessibili a tutti i clienti, ma solo a chi le ha prenotate. Per di più ho fatto presente che al momento della loro comunicazione le stesse a me risultano libere (verificato con Electroverse). E loro hanno ribattuto che sono libere perché riservate a clienti che ancora non sono arrivati per il check-in. Quindi non sarebbero comunque fruibili poiché a loro esclusivo appannaggio. Grazie e buon lavoro “ . Salvatore Quaglieri

Ogni struttura si gestisce come crede, ma in questo caso…

Risposta. Gli hotel sono strutture private e gestiscono i servizi come meglio credono. Stabilendo le tariffe a piacimento: c’è chi applica un prezzo a forfait, chi un tanto a kWh prelavato o un tanto all’ora. E chi (ormai quasi più nessuno) regala la ricarica come una promozione per fidelizzare il cliente. C’é però un’obiezione da fare nel caso segnalato da Salvatore: le postazioni non dovrebbero comparire sulle app di ricarica come libere. Salvo poi risultare occupate perché prenotate. Questo in effetti non é corretto: c’è chi potrebbe obbiettare di avere scelto quell’hotel proprio per poter rifornire.