Ricarica Mustang, qualcosa non mi torna

Ricarica Mustang, a Enrico qualcosa non torna. Il nostro lettore è intenzionato ad acquistare la Ford elettrica, ma i test che ha fatto non convincono. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica Mustang Mach-E: vedo solo potenze irrisorie, così ci metto un giorno…

“Sono un vs assiduo lettore e sto provando da tempo auto elettriche per decidere quale! Le ho provate tutte, ma quella che mi attira è la Ford Mustang Mach-E. Però ho un problema. Tutte quelle che mi hanno concesso di provare, se vado alle colonnine rapide della Esselunga nel milanese, mi danno come potenza di carica 0,7 o 1,1 kW. La famosa carica rapida nn va in nessuna delle Mustang E da me provate. Anzi: a Verona trovai un possessore di Mustang E che mi disse del suo calvario durato oltre 6 mesi per questo problema! A Voi cosa risulta? Considerate che, dopo di me, ha attaccato una Niro elettrica e caricava a 47 KW! E’ un problema di programmazione? Di software? Nel caso risolvibile? L’auto giornalmente se mi carica in “rapida” a 1 kW ci metto un giorno a caricare, mentre dovrebbe impiegare massimo 1 ora per arrivare all’80%. In Ford non mi sanno dare spiegazioni, per auto che cmq costano oltre 70 mila euro“. Enrico Coli

Queste sono le potenze reali testate da Fastned

Risposta. A noi non risulta nulla di quello che Lei scrive. Come può un’auto come la Mustang Mach-e ricaricare solo a potenze irrisorie, senza una rivolta delle migliaia di automobilisti che l’hanno già acquistata? Prendiamo la versione Standard Range, la meno costosa (parte comunque da 53.500 euro), con batteria da 76 kWh. Nei test condotti dall’operatore olandese Fastned arriva a 110 kW di potenza massima nei caricatori da 150 kW e a 50 kW nelle fast da 50. Con una curva di ricarica (sopra) che “parte”subito in alto, per poi decrescere lentamente fino all’80% di riempimento, e infine flettere repentinamente. I tempi per immettere l’energia necessaria per fare 100 km sono: 15 minuti nelle stazioni super-fast (da 150 kW e più), 30 minuti per le fast. Non abbiamo idea delle performance della colonnina Esselunga di cui Lei parla. Un sospetto ci viene: che la potenza di 1 kW indicata sia solo quella della partenza. Impossibile che dopo poco non salga.

