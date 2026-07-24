











Ricarica massima 4 ore a Londra: giusto così? Alfredo ci segnala questa limitazione in una stazione riservata ai taxi. Accadrà anche qui? Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica massima 4 ore e una sola volta al giorno

“C ari amici di Vaielettrico, a Londra ormai le elettriche sono la regola e i taxi sono tutti a batteria. Diversi i punti di ricarica, ma con questa limitazione: quattro ore e una sola volta di giorno in quello stallo. Che cosa ne pensate? È auspicabile anche in Italia? Un saluto ”. Alfredo Albertini

Problemi di affollamento in Italia? Quasi inesistenti…

Risposta. In molte città del Nord Europa si stanno ponendo limiti, più o meno coercitivi, alla permanenza in ricarica. C’è chi intima di liberare la colonnina quando la batteria è all’80% e chi non consente di occupare lo stallo oltre un certo tempo. Trascorso il quale, la ricarica in alcuni casi si spegne. Questo visto a Londra-Westminster non ci sembra un limite particolarmente punitivo, anche se la ricarica è in AC, quindi lenta. Inn quattro ore un po’ di energia la si butta comunque dentro. Sono auspicabili limiti del genere anche in Italia? Al momento i gestori delle colonnine hanno il problema opposto, salvo rare eccezioni nei periodo di vacanza in autostrada, di cui abbiamo dato conto. Gli unici vincoli al momento sono legati all’obbligo di liberare lo stallo una volta terminata la ricarica. In caso contrario si va incontro a costi aggiuntivi e, se la sosta dura più di un’ora, anche a una multa. Anche se gli interventi delle Polizie Locali per sanzionare questa infrazioni sono rarissimi. In molte città delsi stanno ponendo limiti, più o meno coercitivi, alla permanenza in ricarica. C’è chi intima di liberare la colonnina quando la batteria è all’80% e chi non consente di occupare lo stallo. Trascorso il quale, la ricarica in alcuni casi si spegne. Questo visto a Londra-Westminster non ci sembra un limite particolarmente punitivo, anche se, quindi lenta. Inn quattro ore un po’ di energia la si butta comunque dentro. Sono auspicabili limiti del genere anche in Italia? Al momento i gestori delle colonnine hanno il problema opposto, salvo rare eccezioni nei periodo di vacanza. Gli unici vincoli al momento sono legati all’obbligo di liberare lo stallo una volta terminata la ricarica. In caso contrario si va incontro ae, se la sosta dura più di un’ora,Anche se gli interventi delle Polizie Locali per sanzionare questa infrazioni sono rarissimi.