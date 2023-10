Ricarica lo scooter al lavoro: licenziato

Ricarica lo scooter elettrico al lavoro: l’azienda, la Novella Bio di Trescore, nel bergamasco, se ne accorge e dispone il licenziamento dell’operaio.

Ricarica lo scooter al lavoro. Lui: “Solo 25 centesimi di corrente…”

A quel che ci risulta, è il primo caso di un dipendente licenziato per avere ricaricato un mezzo elettrico in azienda. Qui, da quel che riferiscono i giornali locali, la cifra in ballo sarebbe modesta, c’è chi parla di solo 25 centesimi di corrente. Fatto sta che l’azienda parla di “furto e insubordinazione” da parte di un operaio 50enne di origine indiana. Secondo quanto riferisce il Giorno, però, la Novella Bio lo accusa di aver trasgredito al divieto di ricaricare la batteria che gli era già stato comunicato in altre occasioni. L’azienda è difesa dal legale Sergio Gandi, che è anche vice-sindaco di Bergamo. I fatti risalgono a qualche mese fa e il dipendente ha impugnato il licenziamento. La prima udienza si è tenuta il 12 settembre scorso davanti al Giudice del Lavoro di Bergamo.

Un rabbocco che può costare molto caro

In aula i difensori dell’uomo hanno ipotizzato che il licenziamento sarebbe una ritorsione per l’attività sindacale dell’operaio, rappresentante aziendale della Cub. L’azienda ha però insistito sul fatto che il “furto” sarebbe stato ripetuto in più occasioni. Sul tema ricarica al lavoro si sta discutendo da tempo, anche per un aspetto fiscale e contributivo non secondario. C’è chi sostiene, infatti, che concedere gratuitamente la ricarica ai dipendenti sarebbe una violazione del dovere di versare imposte e contributi sul valore dell’operazione. Trattandosi pur sempre di un corrispettivo di cui gode il collaboratore. Ma non è questo il caso dell’operaio della Novella Bio, a cui quel rabbocco al motorino elettrico rischia di costare molto caro.

