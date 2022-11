Ricarica Lidl gratis o no: altre testimonianze

Ricarica Lidl gratis o no: l’uso delle colonnine della catena di discount non finisce di far discutere. Con nuove accuse di utlizzo improprio da parte dei soliti scrocconi. Vaielettrico risponde. I quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Ricarica Lidl gratis o no: colonnine occupate, vado altrove a fare la spesa e ricaricare

“A nche mia moglie, come il signor Roberto , aveva preso l’abitudine di fare la spesa al Lidl. Così, mentre la faceva, caricava la macchina. Ci faceva comodo, non avendo la wall box in casa, si utilizzava la mezz’ora o ora di spesa. Senza dover fare una passeggiata in centro per passare il tempo (ora che è anche più freddo). Purtroppo negli ultimi due mesi le colonnine dei Lidl nelle vicinanze sono prese d’assalto da auto che le lasciano attaccate per diverse ore e sicuramente non per fare la spesa. Curiosamente delle Tesla e anche auto di concessionarie (si è arrivati al ridicolo). Ci trovavamo bene con i prodotti Lidl, ma siamo passati ad altri supermercati che offrono la ricarica a pagamento e/o gratuita per un tempo limitato. E dove non ho mai visto Tesla o Ford Mustang in ricarica “ . Dimitri Rizzoli nche mia moglie, come, aveva preso l’abitudine diCosì, mentre la faceva,Ci faceva comodo, non avendo la wall box in casa, si utilizzava la mezz’ora o ora di spesa. Senza dover fare una passeggiata in centro per passare il tempo (ora che è anche più freddo). Purtroppo negli ultimi due mesi le colonnine dei Lidl nelle vicinanze sono prese d’assalto da auto chee sicuramente non per fare la spesa. Curiosamente dellee anche(si è arrivati al ridicolo). Ci trovavamo bene con i prodotti Lidl, ma siamo passati ad altri supermercati che offrono la ricaricaper un tempo limitato. E dove non ho mai visto Tesla o Ford Mustang in ricarica

“Lidl di Treviso strada ovest, quasi tutte le colonnine ricarica occupate da Tesla, le altre fuori uso. Ore 12,20: le Tesla sono lì da 4 ore circa, certo i proprietari non sono a fare la spesa. A differenza di altri come il sottoscritto che in 30 minuti si fa la spesa e rabbocca la plug-in (inutilmente)“. Silvio Provenzano

Davanti al “gratis” gli italiani perdono la testa, si sa…

Risposta. È incredibile quanto interesse e quante polemiche ci siano attorno a questa vicenda delle ricariche Lidl. Ribadiamo che la catena tedesca di discount si è mossa correttamente, per offrire un servizio (nelle intenzioni gratuito) ai clienti. Puntando evidentemente su una teutonica auto-disciplina nel non abusare di questa opportunità. Ma l’Italia è un altro pianeta e l’idea che ci sia qualcosa di gratis (tanto più in questi tempi di caro-energia) fa perdere la testa ai più, anche a chi possiede auto costose. In risposta a un altro lettore, Lidl ha fatto sapere che sta esaminando la possibilità “di gestire una tempistica massima di ricarica (al momento non è previsto)“. Questo avendo preso atto che “il servizio effettivamente viene abusato in alcune occasioni da alcune persone”. Purtroppo l’abuso sembra diventato più la regola che l’eccezione, con le lamentele di cui sopra (due tra le tante).