Ricarica Lidl a 0,18/kWh in Francia, incredibile

Ricarica Lidl a 0,18/kWh: mentre i prezzi dei carburanti sono alle stelle, il costo alla colonnina continua a scendere in Francia.

Un pieno con la R5 a meno di 10 euro

Il costo della benzina e del gasolio in questi giorni è ancora più caro che in Italia. Dove peraltro il prezzo della benzina è a 2,156 euro al litro, contro lo spaventoso 2.340 del gasolio. Ma c’è un rovescio della medaglia in Francia ed è costituito dai prezzi sempre più bassi della ricarica. In particolare nelle grandi catene commerciali. Lidl ha annunciato di avere ribassato il prezzo delle colonnine AC potenza fino a 22 kW, a 0,18 al kWh. A questi prezzi, fa notare Automobile Propre, un pieno con la Renault 5 costa meno di 10 euro. Per usufruire di questo super-prezzo bisogna essere in possesso dell’app mobile Lidl Plus, che peraltro è gratuita e non richiede abbonamenti. Anche chi necessita di rifornire in corrente continua, comunque, dispone di un superprezzo al Lidl. Siamo a 0,29 al kWh, prezzo che farebbe felice molti automobilisti italiani.

Ricarica Lidl a 0,18/kWh, con una rete capillare

È chiaro che un prezzo delle ricariche così conveniente è uno dei fattori del successo dell’auto elettrica in Francia. Siamo al 38% di quota, contro il misero 6% dell’Italia. E il caso di Lidl, non è isolato, dato che tutte le ricariche presso i marchi della grande distribuzione offrono prezzi incredibili. Leclerc, per esempio, è solo di un centesimo più cara a 0,19/kWh già dall’inizio dell’estate. E Carrefour non è molto distante da questi prezzi. La forza di Lidl non è solo quella di offrire un prezzo eccezionale. Ma anche quella di garantire la rete più capillare in Francia, con 5.700 terminali installati nei parcheggi dei suoi supermercati. E questo non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri di provincia, da noi ancora svantaggiati sul fronte ricarica. Tutto bello, tutto virtuoso. E da invidiare per noi italiani, alle prese con le ricariche più care d’Europa.