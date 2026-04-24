Ricarica Leapmotor T03: quanto tempo serve? E dove?













Ricarica Leapmotor T03: un lettore interessato all’acquisto chiede informazioni sull’auto elettrica del momento, la più venduta in Italia nel 2026.

Ricarica Leapmotor T03: “Sono tentato, ma come la rifornisco?

“Devo dire che sono anch’io interessato alla Leapmotor T03. Ho letto diversi articoli sul vostro sito e ho anche visto la macchina dal vero da un vicino di casa che l’ha acquistata e ha avuto la cortesia di mostrarmela. L’ho trovata anche più spaziosa all’interno di quanto pensassi. C’è una cosa però che ancora non ho ben capito, ovvero come si rifornisce. Mi è stato detto che ci sono due tipi di ricarica, con due diversi cavi. E che, potendo, potrei ricaricare nel garage di casa: vi chiedo gentilmente di darmi qualche spiegazione in più. Tra l’altro, lavorando a Milano, devo dire che di questa T03 comincio a vederne parecchie in giro. Grazie per quel che potrete fare”. Pietro Innocenti

Ecco la varie soluzioni (a casa occhio alla sicurezza)

Risposta. La T03 ha una batteria da 37,3 kWh, che assicura un’autonomia fino a 265 km. Cifra quest’ultima che varia a seconda che si viaggi in città a bassa velocità (il range aumenta) o in autostrada ad alta velocità (il range cala vistosamente). Come avviene la ricarica? Ce ne sono di due tipi: in corrente alternata (più lenta) e in corrente continua. Quest’ultima assicura rifornimenti più veloci (e costosi) e di solito si usa quando si è in viaggio e le soste devono essere brevi. In questo caso la potenza massima di ricarica è di 48kW e servono circa 35 minuti per passare dal 30 all’80%. In corrente alternata i tempi dipendono dalla potenza di cui si dispone. Se ci si rifornisce a casa e si arriva al massimo a 3 kW, serve tutta la notte per ricaricare (l’assorbimento è di circa 2,3 kW). Tenendo presente che è necessario installare una presa industriale o rinforzata per evitare alla lunga il rischio di incendi. Nelle colonnine pubbliche in AC (o a casa se la potenza impegnata è maggiore) si arriva invece a 7,4 kW. Qui di solito si fanno dei rabbocchi a seconda dei tempi che a disposizione, tenendo presente che di solito non si fa scendere la batteria sotto al 20%.

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