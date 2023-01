Ricarica, la App galeotta che manda in tilt la colonnina

Ua ricarica a Gardaland diventa una mezza Odissea per Nicola Carlon, un amico di Vaielettrico che abbiamo già conosciuto in più di un’occasione: problemi di App, tanto per cambiare. Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“Prima ricarica con Be Charge e prima disavventura.

Evidentemente da utente Tesla sono abituato troppo bene senza tessere o app per ricaricare ma ero partito speranzoso dopo aver ascoltato con interesse l’intervento di Roberto Colicchio, Head of Business Development in Be Charge durante il convegno Tesla Revolution 2022 di Tesla Club Italy.

BeCharge, diceva, si distingue perché punta alla qualità del servizio, interoperabilità con le migliori reti e valori di affidabilità elevati. Peccato poi che l’app ha dei bug che fanno sparire la prenotazione della colonnina, ti permettono di prenotarne un’altra, salvo poi impederti di ricaricare in quanto, secondo loro, stai già ricaricando.

È quanto mi è successo prenotando la ricarica ad una delle poche colonnine disponibili (e funzionanti, vedi foto) Enel X nel parcheggio di Gardaland. Appena prenotata dall’app BeCharge dava 30 minuti ma dopo solo un minuto appare il messaggio prenotazione terminata. A questo punto provo a prenotarne l’altra colonnina disponibile e ricapita la stessa cosa. Poco dopo arrivo davanti alla colonnina ed ecco il messaggio “impossibile ricaricare, ricarica già in corso”.

E nulla può fare l’operatore del call center in quanto “non è una nostra colonnina” e la prenotazione non si può annullare. La sua unica soluzione è armarsi di pazienza e aspettare che scada la prenotazione di 30 minuti! Ad un certo punto ha addirittura provato a sostenere che l’errore l’ho fatto io prenotando due volte e bloccando tutte e che “la prenotazione è un’operazione delicata che non va fatta alla leggera”. Praticamente come fumare mentre si fa rifornimento di carburante insomma.

Abbiamo poco da lamentarci sulla velocità di carica se solo per connettere il cavo bisogna aspettare 30 minuti per colpa di app buggate e interoperabilità fatta a metà.

Aspetto con ansia di poter pagare con la carta, senza app o quant’altro. Solo in questo modo ricaricare un’auto potrà essere comparabile a fare riferimento alla pompa di carburante.

Fino a quel momento, Supercharger Tesla tutta la vita! „

Risposta – Abbiamo inoltrato la sua testimonianza a Plenitude Be Charage, proprio attraverso Roberto Colicchio che conosciamo molto bene. A sua volta l’ha trasmessa al responsabile de team per la comunicazione che dopo un’indagine interna ci ha inviato questa risposta:

«Gentile cliente, siamo dispiaciuti per la problematica in cui è incorso. In seguito alla sua segnalazione abbiamo effettuato le opportune verifiche, accertando che il disservizio è stato causato da una problema di interoperabilità tra differenti provider. Stiamo lavorando insieme agli altri provider per migliorare le logiche di interoperabilità, in modo che quanto accaduto non si ripeta e che in futuro possiamo continuare a garantire il migliore servizio di ricarica elettrica, come da nostri standard» Ufficio stampa Eni Plenitude.

Interoperabilità, ricordate i primi Bancomat?

Da parte nostra possiamo solo aggiungere che la sua disavventura, Nicola, non è isolata: molti lettori ci segnalano incidenti con il roaming e questo vale per tutti i provider, senza eccezione. Cercheremo di approfondire l’argomenti e capire perchè questo accada con una certa frequenza.

Possiamo però anticipare che gli accordi di interoperabilità sono un’evoluzione abbastanza recente (quello fra Plenitude Be Charge e Enel X Way risale alla fine del 2021) e presuppongono un complesso dialogo fra sistemi informatici. Evidentemente sono ancora da rodare del tutto. Negli Anni 80 avvenne qualcosa del genere con i primi Bancomat. In teoria avrebbero dovuto permettere il prelievo in tutti gli istituti, in realtà lo bloccavano una volta su due. Chissà perchè quasi sempre nei week end. I malcapitati erano costretti così a peregrinare in cerca di un’altro che erogasse il denaro. Oggi sembra incredibile, ma chi ha una certa età lo ricorderà certamente. Segnalazioni come la sua sono un importante contributio alla soluzione dei problemi.

–Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-