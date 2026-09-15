Ricarica Ionity meno cara in Francia, perché?

Ricarica Ionity meno cara in Francia che in Italia, perché, visto che si tratta di colonnine della stessa potenza? È la domanda di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Ricarica Ionity meno cara: 0,59 contro 0,87
“Viaggiando tra Italia e Francia ho notato una incredibile differenza nei costi di ricarica pur con lo stesso fornitore Ionity. Ionity area servizio Rinovo Nord autostrada A 8: potenza 350 kW, prezzo 0,87 euro/ kWh. Ionity area servizio Breguieres, nel nord dell’autostrada E80 in Francia: stessa potenza350kW prezzo 0,59 euro / kWh. Sarebbe interessante farne un articolo di inchiesta. Cordialmente“. Paolo Belletti
Questa è l’Italia, signori: paghiamo tutto di più
Risposta. Questo è uno dei motivi per cui le vendite di auto elettriche hanno una quota del 38% in Francia mentre in Italia siamo ancora al 6%. Ed è un gatto che si morde la coda, il nostro, perché meno le colonnine sono utilizzate e più aumentano i prezzi. Poi, naturalmente, pesa il costo della componente energia, visto che i prezzi oltralpe, grazie al nucleare, sono più bassi che da noi. Siamo un Paese zavorrato da un costo dell’elettricita abnorme, in gran parte legato al fatto che siamo fortemente dipendenti dall’estero. Uno scotto che pagano anche e soprattutto le imprese. Ai prezzi francesi (0,59 kWh per le colonnine più potenti nel caso di Ionity), l’elettrico conviene alla grande rispetto a benzina e gasolio. Come confermano anche i rilevamenti mensili curati da Adiconsum e TariffEV. In Italia tutta questa convenienza c’è, visto che fare un pieno da 50 kW costa da Ionity 14 euro in più che in Francia. E la musica non cambia, anche nei network a proprietà italiana (come Plenitude dell’Eni) presenti nel resto d’Europa.