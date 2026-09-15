Ricarica Ionity meno cara in Francia, perché?

“V iaggiando tra Italia e Francia ho notato una incredibile differenza nei costi di ricarica pur con lo stesso fornitore Ionity. Ionity area servizio Rinovo Nord autostrada A 8: potenza 350 kW, prezzo 0,87 euro/ kWh. Ionity area servizio Breguieres, nel nord dell’autostrada E80 in Francia: stessa potenza350kW prezzo 0,59 euro / kWh. Sarebbe interessante farne un articolo di inchiesta. Cordialmente“. Paolo Belletti

Risposta.

Questo è uno dei motivi per cui le vendite di auto elettriche hanno una quotamentreEd è un gatto che si morde la coda, il nostro, perché meno le colonnine sono utilizzate e più aumentano i prezzi. Poi, naturalmente, pesa il costo della componente energia, visto che i prezzi oltralpe,, sono più bassi che da noi. Siamo un Paese zavorrato da un costo dell’elettricita abnorme, in gran parte legato al fatto che siamo fortemente. Uno scotto che pagano anche e soprattutto le imprese. Ai prezzi francesi (per le colonnine più potenti nel caso di Ionity), l’elettrico conviene alla grande rispetto a benzina e gasolio. Come confermano anche i rilevamenti mensili curati da. In Italia tutta questa convenienza c’è, visto che fare un pieno da 50 kW costa da Ionity. E la musica non cambia, anche nei network a proprietà italiana (comepresenti nel resto d’Europa.