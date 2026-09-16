Ricarica intelligente: Polestar porta in Italia gli incentivi di Octopuselligente di Octopus

























Polestar Energy porta anche in Italia gli incentivi per la ricarica domestica intelligente di Octopus Energy. Intelligent Octopus può consentire di risparmiare fino al 30% sulla componente energia della bolletta. Il sistema permette inoltre di programmare la ricarica direttamente dall’auto, senza la necessità di una wallbox domestica specifica.

La ricarica dell’auto come risorsa per la rete

La novità annunciata da Polestar riguarda l’evoluzione della ricarica domestica intelligente, che non viene più considerata soltanto come un servizio per alimentare l’auto, ma anche come una possibile risorsa per gestire meglio la domanda elettrica.

Polestar Energy, disponibile dalla fine del 2024 e arrivato a 12 mercati europei entro la metà del 2025, combina ricarica intelligente e integrazione con gli impianti fotovoltaici domestici. Ora, grazie alla collaborazione con Octopus Energy, il servizio aggiunge gli incentivi legati alla partecipazione alla stabilità della rete in Germania, Francia, Spagna e Italia.

Il principio è quello della flessibilità della domanda: l’auto può posticipare o anticipare automaticamente la ricarica in funzione delle condizioni della rete e del costo dell’elettricità, senza modificare l’orario in cui il proprietario avrà bisogno del veicolo.

Fino al 30% in meno sulla componente energia

Per i clienti italiani, l’offerta presenta una condizione precisa. Chi utilizza Polestar Energy e dispone di un contratto energetico con Octopus Energy può accedere a un risparmio dichiarato fino al 30% sulla componente energia della bolletta attraverso la ricarica intelligente e automatizzata di Intelligent Octopus.

Si tratta quindi di un beneficio che non riguarda indistintamente tutti i proprietari di una Polestar: sono necessarie sia l’adesione al servizio sia la fornitura energetica compatibile.

Gli incentivi di rete introducono un meccanismo interessante per l’elettrificazione domestica. Il proprietario mette a disposizione una parte della flessibilità della propria auto, consentendo al sistema di modulare la ricarica quando è più opportuno per la rete e ricevendo in cambio un beneficio economico.

Polestar 2 e 4 possono gestire la ricarica

L’altra novità riguarda il funzionamento tecnico del servizio. Polestar ha introdotto la ricarica intelligente gestita direttamente dall’auto per Polestar 2 e Polestar 4, attraverso l’app Polestar Energy.

Il conducente deve semplicemente indicare l’orario previsto per la partenza e il livello di carica desiderato. Il sistema decide quindi quando ricaricare, cercando le condizioni più convenienti.

La conseguenza è rilevante sul fronte dell’infrastruttura domestica: per utilizzare questa funzione non è più necessario disporre di uno specifico caricatore domestico integrato con il sistema Polestar Energy.

Fotovoltaico e ricarica intelligente insieme

Polestar Energy mantiene anche l’integrazione con il fotovoltaico domestico, consentendo di coordinare la ricarica con la produzione solare dell’abitazione.

L’obiettivo è aumentare l’autoconsumo dell’energia prodotta dall’impianto, mentre la gestione dinamica della ricarica può contribuire a spostare i consumi verso le fasce più convenienti o verso i momenti in cui la disponibilità di elettricità rinnovabile è maggiore.

Il servizio è attualmente disponibile, con configurazioni differenti, in otto mercati europei, tra cui l’Italia. L’app Polestar Energy può essere scaricata gratuitamente nei mercati interessati.

Per il cliente, il punto centrale diventa quindi la possibilità di trasformare la batteria dell’auto in un carico flessibile e programmabile, riducendo il costo della ricarica senza dover intervenire manualmente ogni giorno sulle impostazioni.