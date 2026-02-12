Ricarica intelligente a Minorca: sperimentazione Endesa (Enel)

Ricarica intelligente a Minorca: parte la sperimentazione di Endesa, coinvolgendo tutte le colonnine dell’azienda di Enel Group sull’isola.

L’auto elettrica come risorsa di flessibilità nella domanda di energia

La sperimentazione fa parte di EuropeanFLOW, progetto guidato da un consorzio di 30 partner in 9 Paesi. E che si concentra sulla valutazione del ruolo del veicolo elettrico come risorsa di flessibilità dal lato della domanda. Analizzando come i modelli di ricarica possano adattarsi ai requisiti della rete, contribuire a migliorare la pianificazione e il funzionamento del sistema elettrico. Facilitando lo sviluppo di nuovi schemi di coordinamento e mercati, che consentirebbero ai clienti di essere compensati per il contributo alla flessibilità della rete. E smentendo per l’ennesima volta chi dice che l’energia prelevata dalle colonnine può portare a un sovraffaticamento della rete con ripetuti black-out. Mentre invece ci può essere un apporto alla stabilizzazione. E infatti il progetto FLOW mira proprio a esplorare il ruolo della mobilità elettrica come risorsa chiave per fornire flessibilità al sistema di alimentazione.

Ricarica intelligente a Minorca: stabilità della rete e più uso di rinnovabili

L’iniziativa studia come le auto elettriche possono diventare una preziosa risorsa energetica per il sistema:. Come autentiche “batterie su ruote”, in grado di aiutare ad alleviare le esigenze tecniche della rete, sostenendo una maggiore integrazione delle rinnovabili. E rafforzando la stabilità del sistema energetico. La scelta di Minorca come banco di prova è strategica: l’isola è caratterizzata da elevata stagionalità nella domanda di energia e crescente uso di veicoli elettrici. Il progetto-pilota impiega un totale di 33 unità, tra AC e DC, con potenze da 22 kW a 150 kW. L’obiettivo è fornire flessibilità al distributore. Consentendo la gestione efficiente delle transazioni energetiche tra più parti interessate. Si va dagli operatori di punti di ricarica (CPO) ai fornitori di servizi di mobilità ai veicoli elettrici, dalle flotte commerciali alle società di noleggio. Tutti già coinvolti e consultati in merito alle loro esperienze e preferenze.