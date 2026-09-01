











Ricarica installata da 3 anni nel distributore e mai attivata: succede in una stazione di servizio nel veneziano, come da segnalazione di un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica installata da 3 anni: perché resta spenta?

“V i scrivo in riferimento alla mancata attivazione della colonnina di ricarica presso la nuova stazione di servizio multicarburanti di Martellago (VE). Sono passati tre anni (!!!) dall’installazione, ci troviamo in una stazione multicarburanti R8 (una cosidetta pompa bianca). A seguito della richiesta di spiegazioni, o il dipendente addetto alla stazione di servizio mi ha riferito che la colonnina è stata installata solo per obbligo di legge. Ma che non hanno nessun interesse ad attivarla!!! A questo punto vorrei sapere se questo comportamento sia legittimo, oppure in violazione con la normativa sul servizio pubblico o di altro genere. Grazie per l’attenzione e per il vostro importante lavoro di informazione. Cordiali saluti”. Cesare Agnello

L’unica spiegazione un futuro obbligo…

Risposta. L’unica spiegazione plausibile ci sembra legata al futuro obbligo di avere una ricarica elettrica (o una pompa per biocarburanti) in ogni stazione di servizio. Obbligo che, dal 2028. Salvo deroghe ed eccezioni varie. Nel frattempo il gestore in questione, essendo su un suolo privato, può decidere liberamente di non attivare la colonnina. Colonnina che, evidentemente, ha previsto e intallato solo in vista di futuri obblighi. Non avendo però alcun interesse economico a farla funzionare nell’immediato. L’unica spiegazione plausibile ci sembra legatadi avere una ricarica elettrica (o una pompa per biocarburanti) in ogni stazione di servizio. Obbligo che, come chiarito in questo articolo, dovrebbe scattareSalvo deroghe ed eccezioni varie. Nel frattempo il gestore in questione, essendo su un suolo privato, può decidere liberamente diColonnina che, evidentemente, ha previsto e intallato solo in vista di futuri obblighi. Non avendo però alcun interesse economico a farla funzionare nell’immediato.