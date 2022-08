Ricarica in vacanza: raccontateci come sta andando, tra app e soste da programmare, come se foste i nostri cronisti sul territorio. Potete mandare segnalazioni e foto a info@vaielettrico.it, grazie fin d’ora per l’aiuto.

Ricarica in vacanza, Giuseppe: ricariche usate come parcheggi, siamo alle solite

“Mi trovo alla stazione di servizio Canne della Battaglia Est, Andria, autostrada adriatica. Tre posti di ricarica su quattro sono occupati da auto non elettriche (sul quarto ci sono io che sto ricaricando). Possibile non ci sia nulla da fare contro gli incivili? Se provi a dire qualcosa rischi anche di venire aggredito. È veramente irritante“. Giuseppe Bocchi

“Mi piacerebbe lanciaste un appello a scrivere le esperienze di quanti proprietari di BEV si muoveranno in questi giorni, a relazionare sull’esperienza di viaggio. In particolare riguardo alle ricariche autostradali. È un test certamente probante dello stato attuale, che vede sopratutto (o solo) Free to X impegnata a fornire il servizio. Purtroppo io non mi muoverò di casa, ma sono curioso di vedere che cosa succede, anche per quanto riguarda le code certe che si incontreranno. E come le BEV (e i passeggeri) sopportano lo stress“. Luigi Solazzi

Dalle autostrade ai paesini sperduti, un check della situazione

Risposta. Come dice giustamente Luigi, questa estate è il primo stress-test per la rete Free to X nelle autostrade gestite da ASPI. Il turismo sta andando forte, arriva un sacco di automobilisti elettrici anche dal Nord Europa: sarà interessante, se c’è chi ha occasione di farlo, raccogliere la loro opinione. Ma naturalmente non vorremmo solo “fotografare” la situazione in autostrada. Le auto si ricaricano soprattutto durante la sosta, quando si sta in spiaggia o si va a camminare in montagna. Come sono attrezzati hotel, campeggi, ristoranti...? L’Italia è un Paese che ti sorprende sempre: capita di trovare colonnine ben piazzate e funzionanti in posti sperduti. E magari invece di non avere nulla o quasi in località più celebrate. Il vostro aiuto, come sempre, è per noi fondamentale. Non per scatenare inutili polemiche, ma per segnalare le lacune e suggerire come migliorare il servizio.

