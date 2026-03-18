Ricarica in strada: il cavo può essere un rischio?







Ricarica in strada: il cavo steso può essere un rischio per ciclisti o scooter in arrivo? Lo suggerisce questa segnalazione. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica in strada: un pericolo soprattutto nelle strade strette?

“Temo che ci sarà un nuovo tipo di incidente, soprattutto nelle strade strette. Quando un’auto elettrica ricarica in strada con sportellino aperto e cavo non sempre ben visibile, un veicolo può agganciare il cavo. Strappandolo e facendo probabilmente anche cadere le dueruote. Forse ci vorrebbe l’obbligo di aggiungere un lampeggiatore a LED colorati ad alta visibilità sul connettore o anche lungo il cavo. Esempio di situazione a rischio in strade strette: Si potrebbe studiare l’applicazione di tali LED anche sugli impianti esistenti, le soluzioni tecniche esistono. Se Vi piace l’idea, siete liberi di parlarne per diffonderla. Un saluto”. Mario Maggi

Ci appelliamo al tribunale dei lettori (e alla loro espereinza…)

Risposta. Le preoccupazioni legate alla sicurezza trovano sempre ospitalità sul nostro sito. E in questo caso a maggior ragione, visto che a scrivere è un vecchio amico come Mario Maggi. Onestamente non ci sentiamo di dire se effettivamente il cavo di una ricarica stradale (inserito) può costituire un pericolo. Può esserlo, probabilmente, se la colonnina è in una strada stretta e il cavo è stato piazzato e sospeso senza particolare attenzione. Cosa che può capitare soprattutto nel caos delle grandi città, ma non solo. Vediamo che cosa ne pensano i lettori e se è capitato anche a loro di valutare il cavo steso in strada o sul marciapiedi come un pericolo. E quali possono essere eventualmente i rimedi, oltre a quanto suggerito da Mario.