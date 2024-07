Ricarica in parcheggio (a pagamento): 12 colonnine sprecate a Lodi

Ricarica in parcheggio. Dodici colonnine “sprecate” a Lodi dove la sosta è a pagamento anche per chi ricarica. Risultato: un deserto totale. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Potrei ricaricare al lavoro, ma spenderei 6-7 euro al giorno in più

“S ono il più che soddisfatto utilizzatore da qualche mese di una Mustang Mach-E. “Utilizzatore” e non “possessore” in quanto nel mio passaggio dal termico all’elettrico ho preferito optare non per l’acquisto, ma per una formula NLT, sia mai che non mi possa trovare a mio agio con la nuova tecnologia.

Ho la fortuna e la possibilità di ricaricare regolarmente a casa con un impianto fotovoltaico, ma saltuariamente mi reco in ufficio per partecipare in presenza alle riunioni con i colleghi. Navigando sulle numerose app che ho sul telefono per gestire le ricariche quando non effettuate a casa, ho scoperto che a 30 metri dal mio luogo di lavoro ci sono ben… 12 stalli di ricarica!

Bellissimo, in una zona super-centrale, vicino alla stazione dei treni, 10 in corrente alternata e 2 in corrente continua. Mi reco a piedi sul posto, ma, seconda sorpresa, sono tutti all’interno di un parcheggio a pagamento! Cioè, per ricaricare la mia auto devo prima ritirare il tagliando, ma io non devo parcheggiare, devo solo ricaricare.

Contatto telefonicamente sia i gestori delle colonnine (Powy) che il gestore del parcheggio (FS), ma entrambi gli impiegati, gentilissimi, mi confermano che se voglio ricaricare devo anche pagare la tariffa del parcheggio, 1 euro/ora. Considerando che sarebbe stato molto comodo per me ricaricare mentre mi trovo al lavoro, se utilizzassi queste colonnine avrei una maggiorazione di spesa di almeno 6/7 euro per ogni ricarica, anche ipotizzando di uscire dall’ufficio durante l’orario lavorativo e di spostare la macchina verso un altro parcheggio per non incorrere nelle penalità di tariffa previste per la sosta nello stallo oltre il tempo di completamento della ricarica.

Allego la foto del parcheggio (sullo sfondo, le sbarre automatiche per l’ingresso e l’uscita). Indovinate: gli stalli sono tutti desolatamente vuoti! Ma io dico: che senso ha? Come possono ipotizzare di rientrare del capitale investito per l’allestimento delle colonnine e delle piazzole se non danno la possibilità agli utenti di auto elettriche di utilizzare le stesse? Grazie per aver raccolto lo sfogo„. Marcello Magnotti

Un difficile equilibrio fra gli interessi di tutti gli attori

Risposta- Due diversi gestori (del parcheggio e delle colonnine) entrambi intenzionati a guadagnare. Inevitabile che nessuno guadagni, visto che le colonnine restano desolatamente vuote.

Forse una soluzione intermedia con tariffe per la sosta diversificate a seconda della tipologia di ricarica (più alte per la ricarica fast e più basse per quella lenta) potrebbe servire a trovare un equilibrio accettabile per tutti.

Purtroppo l’ecosistema dell’auto elettrica è ancora agli albori e quindi molto immaturo. Tutti quanti navigano a vista cercando la strada giusta. Speriamo che con il tempo la trovino.

