Ricarica in montagna: Trentino Alto Adige batte Veneto

Ricarica in montagna: Trentino Alto Adige batte l’Alto Veneto per capillarità di colonnine. Ce lo conferma il report di un lettore, Marco. Con una riflessione: chi guida un’auto elettrica guarda a dove rifornire. E può preferire una località anziché un’altra proprio in base a questo. Meditate gente…Chi volesse segnalarci la situazione nel resto dell’arco alpino può scriverci a info@vaielettrico.it

di Marco Drigo

“Quando possiedi un’auto elettrica, la cosa più importante che ti deve entrare in testa è la pianificazione. Il viaggio è necessariamente legato ai luoghi di ricarica e al relativo perditempo. Quando fai un viaggio di più giorni i tempi sono più dilatati e la ricarica può avvenire magari di notte, scegliendo bene l’alloggio“.

Ricarica in montagna: mancano le fast per soste brevi

“ Nelle gite in giornata, invece, la cosa cambia, specialmente se parliamo di montagna.

Sono un frequentatore assiduo delle Dolomiti, dove mi dedico a lunghi trekking.

Se parto con la mia ID.3 dalla provincia di Venezia con il pieno (58 kWh) l’autonomia reale in estate si attesta sui 300 km. Entro questa percorrenza riesco a tornare a casa senza ricaricare. Ma adesso arriva l’inverno e l’autonomia si riduce con il freddo, complice il riscaldamento acceso e le ridotte performance della batteria. A questo punto entrano in gioco le colonnine fast, fondamentali per ridurre i tempi di sosta e godermi la giornata. Ma ecco la nota dolente: non ci sono. In tutta la provincia di Belluno, dove svetta almeno la metà delle Dolomiti patrimonio Unesco, c’è una sola colonnina fast a Cortina e un Supercharger Tesla a Borca di Cadore. Lungo la A27 Belluno-Venezia la prima colonnina fast funzionante la trovi a Mareno di Piave (a 6 km dall’uscita Conegliano) “ .

“ Tocca necessariamente fare affidamento alle colonnine “lente” in AC, magari sfruttando qualche sosta strategica. Ma vediamo il punto della situazione delle principali località del turismo invernale. A Falcade nessuna colonnina, Val Zoldana nessuna, Alleghe nessuna, Auronzo nessuna, Misurina nessuna, Arabba 1 colonnina in hotel. Alcune colonnine private ad uso pubblico sono in strutture tipo hotel e campeggi, ben distanti dai punti di interesse come parcheggi-impianti di risalita e partenza dei sentieri. Al momento si salva solo Cortina d’Ampezzo. Diverso l’approccio oltre confine regionale (Trentino e Südtirol), dove la pianificazione di infrastrutture di ricarica è adeguata all’attuale richiesta. Più o meno in tutti i paesini c’è almeno una colonnina pubblica in AC e altre DC sono posizionate strategicamente per permettere una ricarica veloce. Speriamo che gli amministratori della provincia di Belluno prendano provvedimenti, o il turista sarà disincentivato ad usare l’auto elettrica, almeno in inverno .