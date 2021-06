Ricarica in hotel, o al ristorante, o nel campeggio…Che cosa c’è di più comodo? Fateci sapere dove sono e con che disponibilità, lo segnaleremo a tutti. Ha iniziato Tesla con i Destination Charger, ma ormai le soluzioni sono tante.

Ricarica in hotel, mentre noi facciamo tutt’altro

Noi siamo in spiaggia e intanto l’auto si ricarica in albergo. Oppure, ce ne andiamo a passeggiare in montagna e nel frattempo la macchina fa il pieno. Sono in tanti ormai a scegliere dove pernottare, o dove sostare per il pranzo, a seconda della disponibilità o meno di una colonnina o, quantomeno, di una wall-box. Ecco perché vorremmo offrire ai lettori una mappa aggiornata, regione per regione, di quali disponibilità ci sono. Le segnalazioni possono arrivare da tutto: gestori o clienti.

In Trentino e in Alto Adige ormai sono tantissime le strutture ricettive dotate di ricarica. Ma anche la costa romagnola non scherza, soprattutto tra Rimini e Riccione. Ma c’è anche ci si arrangia come si può, in attesa di soluzioni più compiute: la foto sopra per esempio, è stata scattata nel camping di Cala Gonone, in Sardegna. Un esempio concreto, comunque, viene proprio da Rimini, da dove ci è arrivata la segnalazione di Fabio: “Nell’albergo che rappresento, l’UP Hotel, stiamo installando la colonnina per la carica elettrica. Come possiamo entrare nel vostro circuito?“.

Ricarica in hotel: un primo esempio da Rimini

La cosa interessante è che, molto spesso, chi rende disponibile la ricarica gestisce l’intera struttura con occhio attento alla sostenibilità. “Abbiamo pensato al servizio di ricarica per i clienti perché la nostra esigenza attuale è di una sempre più attenta cura dell’ambiente”, spiega Fabio. “I nostri ospiti e i clienti ci scelgono anche per questo. Pensiamo che il viaggio deve far parte di una consapevolezza che porti a saper scegliere, anche in vacanza, il modo migliore per aiutare questo nostro mondo“.

“Abbiamo ricevuto richieste di clienti che hanno auto o altri veicoli elettrici. Il servizio sarà a pagamento, con una ricarica da 22 kW”, aggiunge Fabio. “Up hotel non solo dispone di mezzi elettrici come e-Bike e monopattini, ma anche di bici muscolari che diamo a disposizione gratuitamente“. Segnalateci dunque hotel, campeggi, ristoranti ecc che dispongono della ricarica, alla mail info@vaielettrico.it , specificando:

se è a disposzione di tutt i, o solo dei clienti

i, o solo dei clienti se si tratta di colonnine o wall-box e di quale potenza

e di quale potenza qual è il prezzo per kWh praticato

praticato aggiungete infine qualche immagine della ricarica e dell’hotel

———————————————————————————–