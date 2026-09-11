Ricarica in hotel 2.0: ve la racconta Elli (e risponde alle vostra domande)



















Appuntamento il 29 settembre con la formula Elli Connect & Charge per la ricarica in hotel: tutte le domande e tutte le risposte nel webinar organizzato da Vaielettrico.

L’auto elettrica cresce ancora nei principali Paesi Europei e ormai copre circa un terzo delle immatricolazioni in Germania, Francia e Regno Unito, i maggiori bacini di traffico turistico verso l’Italia. La ricarica per auto elettriche diventa perciò un servizio strategico per la competitività del settore italiano dell’ospitalità. Soprattutto per chi punta sulla clientela internazionale. Tuttavia gli hotel, i residences e i campeggi in grado di offrire questo servizio ai propri ostipti sono ancora una minoranza. Con il rischio che milioni di e-driver europei – a fine 2025 circolavano in Europa 7,6 milioni di BEV, più un milionie circa di ibride plug-in – scelgano altre mete per le loro vacnaze.

Elli Connect & Charge, ricarica in hotel chiavi in mano

Ne ha preso atto Elli, la società del Gruppo Volkswagen dedicata ai servizi di ricarica, che ha disegnato un prodotto su misura: Connect & Charge. L’obiettivo è ridurre le complessità tecniche e gestionali che spesso frenano gli investimenti. Propone perciò una soluzione integrata e replicabile in contesti molto diversi.

Connect & Charge offre infatti ai titolari di strutture ricettive una soluzione “chiavi in mano” che integra infrastruttura di ricarica, software di gestione e vantaggi per gli ospiti anche sulla rete di ricarica pubblica interoperabile con il network Elli. Superando così il tradizionale modello del destination charging. L’obiettivo dichiarato è rendere la ricarica una componente naturale dell’accoglienza, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema turistico più adatto alla mobilità elettrica.

Il 29 settembre dalle 11 alle 12: iscrivetevi al webinar

Ne parlammo qui, al debutto in Italia sul Lago di Como, all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate. E oggi Vaielettrico dà la possibilità a tutti i protagonisti italiani dell’ospitalità di interloquire direttamente con Elli per un approfondimento “personalizzato”. Lo faremo nel webinar fissato per martedì 29 settembre, dalle 11 alle 12.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione a questo link: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_GmWf97R0QAGGgHugUGKKtg.

Ricordiamo che tutti i partecipanti iscritti al webinar potranno formulare domande scritte ai relatori attraverso la chat della piattaforma ZOOM. La registrazione integrale sarà successivamente caricata e messa a disposizione sul canale Youtube di Vaielettrico.

Con il co fondatore di Vaielettrico Massimo Degli Esposti ci saranno Il Sales Ambassador Elli per l’Italia Francesco Quaglieri e Diego Trabucchi, Country manager per l’Italia di Charge Guru che ha supporta Elli nella progettazione e installazine dell’infrastruttura di ricarica.