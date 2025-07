Ricarica in Francia, come mi devo organizzare?

Risposta. Oggi parliamo della Francia, premettendo che app e card Enel X non sono utilizzabili oltralpe. I consigli che seguono arrvano da Ivone Benfatto, un italiano che vive in Francia. “Utilizzerò il termine CPO (Charge Point Operator) per indicare il gestore del servizio di ricarica. Ho anche indicato gli operatori che mi hanno inviato gratuitamente la carta RFID. Ma non escudo che l’invio in Italia possa non essere gratuito. Consiglio vivamente di avere una carta RFID perché è molto più semplice attivare una ricarica con la carta che con carta di credit o smartphone. 1– Chargemap e carta Chargepass: Chargemap e la sua carta RFID Chargepass sono molto diffuse. L’app è utilissima per localizzare le ricariche, anche in strutture private come hotel, ristoranti, campeggi, ecc. Tuttavia, usando la app o la carta Chargepass per pagare, possono essere applicate commissioni non trascurabili, a seconda del CPO. Per questo Chargemap è ideale per trovare colonnine e come opzione di riserva nel caso altre app o carte non funzionino. Il costo per l’invio della carta Chargepass è un po’ elevato. 2– Electroverse (Octopus): È l’app che io e molti amici usiamo più frequentemente in Francia. Ottima copertura e commissioni bassissime o assenti. In alcuni casi si paga persino meno rispetto al prezzo praticato direttamente dal CPO. Inoltre, mi hanno inviato gratuitamente la carta RFID. Altre app utili: 3 – Shell Recharge: buona copertura, prezzi leggermente più alti rispetto a Electroverse. Mi hanno inviato gratuitamente la carta RFID. 4- Atlante: in espansione, ma attenzione: la carta RFID non viene spedita gratuitamente. 5- Electra: non fornisce la carta RFID, ma per le sue colonnine permette di attivare la comodissima funzione auto-charge.