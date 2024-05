Ricarica in condominio/ la soluzione Zeplug ai raggi x

La soluzione Zeplug per la ricarica nei condominii ha infiammato l’interesse dei nostri lettori che hanno sottoposto il Senior Business Developer di Charge Guru Luca Grignaffini a un fuoco di fila di domande durante il webinar di mercoledì scorso. Ora è disponibile la videoregistrazione integrale dell’evento sul nostro canale YouTube.

La soluzione “senza pensieri” proposta da Charge Guru solleva il condominio da qualsiasi incombenza burocratica, a partire dalle autorizzazioni di legge e al rispetto delle norme di sicurezza.

Zero spese per il condominio

E non comporta alcuna spesa per il condominio, nè per i condomini non interessati a disporre di un punto di ricarica. I quali tuttavia beneficeranno della rivalutazione dell’immobile, già predisposto alla ricarica grazie a un impianto scalabile.

E’ sufficiente che l’amministratore stipuli una convenzione con Charge Guru. Dopodiché sarà l’azienda ad occuparsi di tutti gli adempimenti, della progettazione, dei lavori di installazione di un contatore dedicato e dei collegamenti elettrici con i relativi costi.

I costi (solo per gli utilizzatori)

Ai condomini interessati verrà richiesto il pagamento di una quota fissa per l’acquisto o per il noleggio della wallbox. Più un canone mensile a copertura delle spese di gestione dell’impianto e contabilizzazione dei consumi. Alle ricariche verrà applicata una tariffa pari al PUN più uno spread, per un costo totale oggi di 0,30-0,32 euro a kWh.

Zeplug beneficia del bonus wallbox

La convenzione con il condominio ha durata decennale, con esclusiva di 5 anni, l’affitto è biennale. I costi d’acquisto possono accedere all’incentivo wallbox (80% del costo fino a un massimo di 1.500 euro, i termini per l’erogazione saranno riaperti a breve).

Le wallbox restano di proprietà del cliente; i tempi di realizzazione sono di sei mesi, più 60 giorni per l’allacciamento; l’assicurazione e il collegamento wi fi sono a carico di Charge Guru, l’energia erogata è 100% da fonti rinnovabili.

Il contatore dedicato parte da una potenza contrattuale di 10kW, a prescindere dal numero di punti di ricarica installati, che possono anche limitarsi a uno soltanto. Ma la potenza è scalabile all’aumento delle wallbox collegate.

La soluzione Zeplug, infine, è pensata per integrarsi a con l’autoproduzione e l’autoconsumo nel caso di adesione del condominio a una Comunità energetica rinnovabile (Cer). Queste alcune delle ulteriori informazioni sollecitate dalle domande della platea.

