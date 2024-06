Ricarica in condominio: devo proprio installare un nuovo POD?

In un garage alimentato da un unico POD del condominio, ma dotato di un sistema di contabilizzazione dei consumi singoli, posso montare una wallbox o è indispensabile installare un nuovo POD a me intestato? E’ la domanda del signor Pratesi. La risposta è sì, ma…Inviate quesiti e osservazioni a info@vaialettrico.it.

Ho il garage, ma in un altro condominio. Vorrei installare una wallbox, ma come?

Vi scrivo perché leggendo le vostre risposte riguardanti la ricarica nei garage, ho letto che necessitano comunque di POD privato, mi spiego meglio, se ho capito bene il proprietario del veicolo deve avere un nuovo POD adibito alla sua rimessa per la ricarica nel caso non potesse essere collegabile al contatore di casa.

Lo chiedo perché anche io sono in possesso di un garage che però è in un altro condominio, ovviamente c’è attualmente solo 1 POD per le utenze comuni e i conta watt parziali per ogni box.

Abbiamo un POD comune con la suddivisione dei consumi Leggendo però la guida che è stata stilata da poco dall’ANIE (almeno mi sembra sia così che si chiama, scusate l’ignoranza) leggo che si potrebbe condividere 1 POD per più box in modo da abbattere parte delle spese (ovviamente con potenza a contratto idonea). Non ho capito però se è per forza necessario un nuovo POD o se è possibile utilizzare quello già esistente (già al servizio di tutti).

In più, nel caso di nuovo POD adibito all’uso ricarica auto elettriche per 1 o più persone, deve essere intestato anche quello al condominio oppure va fatto intestare solo da 1 dei condomini?

Le serve comunque il via libera dell’assemblea condominiale

Risposta- Non è obbligatorio installare un nuovo POD nè richiedere alcun benestare al condominio se l’utenza elettrica del garage condominiale è già alimentata dal POD domestico e se l’impianto che li connette è adeguato a sopportare il nuovo carico richiesto dalla ricarica dell’auto elettrica. Ma questo non è il suo caso.

In tutti gli altri, e per tutte le altre soluzioni, è necessario il benestare dell’assemblea condominiale. Visto che il suo condominio dispone già di un sistema di contabilizzazione per ogni singolo garage, pur riferendosi a un unico POD con contratto comune, lei potrebbe installare la wall box nel suo garage senza altri lavori. Potrà farlo, però, solo con il loro benestare dell’assemblea. Il problema potrebbe essere un potenza contrattuale insufficiente, mettendo a rischio di distacco tutto l’edificio.

Nuovo POD e nuovo contratto per “usi diversi”

In questo caso sarebbe necessario installare un nuovo POD con contratto di potenza adeguato e ad “usi diversi” da quelli abitativi, quindi con tassazione al 22% anzichè al 10%. Ciò comporterebbe anche lavori nelle parti comuni per i collegamenti elettrici, e a maggior ragione il consenso dell’assemblea.

Nulla vieta di suddividere la spesa con altri condomini interessati alla ricarica in garage. Molti produttori di wallbox prevedono soluzioni di questo tipo, con più caricatori connessi al medesimo POD e un unico software di gestione.