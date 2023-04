Ricarica in condominio/ E una colonnina condivisa?

eggevo l’articolo sull’odissea di realizzare il wallbox nel garage di proprietà in un condominio. Mi sono fatto coraggio di chiedervi se conosciate regolamenti o esempi di punti di ricarica in condominio comuni.

Mi spiego meglio. La storia alternativa all’articolo sul vostro sito è un condominio con i garage non collegati al contatore dei rispettivi proprietari. Cablare questi garage a ogni contatore sarebbe complesso e oneroso. Da qui l’idea di vedere se sia possibile mettere una colonna di ricarica di un operatore, come una colonna pubblica, ma solo ad uso del condominio in una zona libera dal transito (a occhio ci potremmo perdere un albero da ricollocare in una aiuola vicino). Sarebbe un’idea simile per costi a quella descritta per uso privato? Esistono esempi di colonne di ricarica condominiali?

Ma con l’appoggio di un altro condomino…

Dal poco che ho trovato, proprio ad uso condominiale non ho mai visto applicazioni e questo mi sembra terribile da portare in sede di assemblea, con magari persone poco vicine alla tematica. Forse avrei giusto l’appoggio di un altro condomino che lavora per un concessionario, che non sarebbe abbastanza ma almeno è qualificato.