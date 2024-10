Ricarica in condominio: ChargeGuru te la spiega in una guida

ChargeGuru mette in luce i benefici della ricarica privata su infrastruttura condivisa. In un breve vademecum le possibili soluzioni per la ricarica in condominio, con soluzioni che possono aiutare il passaggio ad una mobilità più green.

Lo spunto viene da una recente ricerca di Motus-E, secondo cui in Italia circa il 90% delle attuali ricariche di veicoli elettrici avviene in un contesto privato. La modalità domestica, laddove possibile, si sta infatti dimostrando più conveniente e pratica per i possessori di mezzi a zero emissioni, che possono sfruttare ricariche più regolari e per periodi di tempo più lunghi (di norma nelle ore notturne), a costi sicuramente inferiori rispetto alle colonnine pubbliche.

In questo contesto, lo sviluppo della ricarica privata interessa sempre più da vicino quella in ambito condominiale, “realtà” casalinga di oltre il 60% della popolazione del nostro Paese (con picchi del 90% nei centri delle principali aree metropolitane).

Ed è proprio dall’importanza di questo tema, in un contesto in cui esistono molte difficoltà burocratiche per installare e gestire punti di ricarica in condominio, che un player di settore come ChargeGuru è partito per realizzare una guida specifica in materia (QUI IL LINK PER RICHIEDERLA).

Si tratta di un breve vademecum che spiega agli interessati l’importanza di dotare gli edifici condominiali di un’infrastruttura di ricarica comune, facilmente espandibile. Una soluzione che consenta ai singoli condòmini di dotarsi di punti di ricarica privati all’interno dei propri box, per adattarsi alle future necessità di ricarica.

I vantaggi della ricarica condivisa

ChargeGuru è una società francese, presente in diversi Paesi europei tra cui l’Italia. Si occupa di dare supporto completo a privati e aziende per la soluzione dei numerosi problemi tecnici e burocratici legati all’installazione di impianti di ricarica nelle autorimesse condominiali, nei parcheggi aziendali e nei box privati.

Nella guida, l’azienda spiega nel dettaglio quali sono le opzioni di ricarica condivisa in condominio, ponendo l’accento sulla validità a lungo termine di un’infrastruttura comune a costo zero, gestita da un operatore specializzato. Una soluzione che prevede un impianto separato – con un nuovo contatore unico e una predisposizione di punti di ricarica nei singoli posti auto dei condomini – la cui installazione, operatività e manutenzione è a costo zero per il condominio.

In sostanza, gli interessati possono installare un punto di ricarica personale ad un prezzo conveniente, senza passare da ulteriori assemblee condominiali o progettazioni elettriche aggiuntive, semplicemente allacciandosi alla predetta infrastruttura realizzata e finanziata dall’operatore.

Sul tema ChargeGuru ha argomentato recentemente nella prima puntata della serie di webinar “Speciale Ricarica” ideata da Vaielettrico >> GUARDA IL VIDEO

