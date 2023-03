Ricarica in carrozzina impossibile per un disabile?

Ricarica in carrozzina: Paolo lamenta che la manovra è troppo complicata per un disabile, rendendo l’elettrico impraticabile per molte persone. A fine articolo trovate il link ai suggerimenti di Lorenzo, che invece guida Tesla da tempo.

“H o i vostri filmati e quelli di altri media che parlano di vetture elettriche, ma anche le colonnine per esempio posizionate nelle vicinanze della pista prove di Arese (MI). Da guidatore disabile in carrozzina, ho notato che la maggior parte delle ricariche sono posizionate su un rialzo, tipo “marciapiede”. Ciò, mi impedirebbe di afferrare il cavo di ricarica e avvicinare la tessera per abilitarla. Per non parlare dei posti in cui, se accanto c’è un’altra auto, la piazzola non è larga a sufficienza per aprire lo sportello e posizionare la carrozzina per scendere e salire dall’auto. Devo dire che nel Comune di Lainate, dove vivo, hanno messo delle colonnine pubbliche che invece sono pienamente accessibili. Non ho una macchina elettrica, ma con queste barriere architettoniche l’elettrica non farà per me e penso anche per tutti quelli come me. Soprattutto quelle in cui la presa di ricarica è al centro della calandra anteriore, vedi Renault Zoe. Voi che cosa ne dite? Grazie “ . Paolo Sada

Accesso alle colonnine: che cosa ne dice Enel X Way