Ricarica in autostrada, con la Leaf…

Ricarica in autostrada: Riccardo viaggia in Nissan Leaf e segnala con disappunto che le ultime installazioni di Free to X escludono lo standard CHAdeMO. Vaielettrico risponde.

Ricarica in autostrada: mancano le CHAdeMO

“Abito vicino a Bologna e possiedo una Nissan Leaf 2018 da 40 kWh, che usa principalmente mia moglie per spostamenti casa-lavoro e alti itinerari cittadini. Nel tempo libero ci piace allungare gli itinerari per gite e anche vacanze usando l’auto elettrica anziché l’altra auto diesel. Siamo stati più volte in vacanza sulle Alpi, nelle Marche, in Liguria, in Toscana, nel Veneto, all’isola d’Elba, nella costa della Versilia… E abbiamo trascorso diversi weekend di un paio di giornate sempre usando la EV, che ci da la sensazione di maggiore piacere di guida. Con la EV ci alterniamo più facilmente alla guida, perché mia moglie si trova più a suo agio e divertente guidarla. Debbo dire, inoltre, che abbiamo trovato tantissimi albergatori già dotati di wallbox. Oppure che volentieri mettono a disposizione una presa industriale o al limite una schuko a cui attaccare il caricatore da 2.5 kW di notte“.

Che cosa intende fare Free to X? Sul sito vedo…

“Per agevolare i lunghi percorsi autostradali, e quindi estendere il raggio dei viaggi, attendevo con ansia l’installazione dei fast charger nelle stazioni di servizio. Mi è già capitato un paio di volte di usare una delle prime stazioni Free to X installate, quella di Modena Secchia ovest, al ritorno verso Bologna sulla A1 o A22. E l’ho trovata comodissima, anche se la Leaf non assorbe più di 45 kW. Con grande delusione, però, riscontro che le ultime stazioni che sta installando Free to X, ad esempio Montefeltro Ovest (A14) e Pioppa est/ovest (A1) sono solo CCS. E cioè mancanti del CHAdeMO. Capisco che il CHAdeMO sia uno standard ormai al tramonto, ma c’è un parco non trascurabile di vetture ancora nuove che lo richiede. Avete notizie certe in merito al piano di Autostrade per l’Italia? Sul sito dichiarano che le loro colonnine hanno entrambi gli standard, ma dalle app (come Nextcharge) risulta il solo CCS per le ultime installazioni“. Riccardo Morici.

Ricarica in autostrada: ecco dove sono i connettori CHAdeMO

Risposta. Abbiamo girato il quesito a Free to X, ecco la replica: “Free To X doterà le aree di servizio di stazioni di ricarica caratterizzate da neutralità tecnologica. Proprio per dare la possibilità a tutto il parco circolante di ricaricare in autostrada. Pertanto, nelle stazioni in area di servizio sono previste infrastrutture di ricarica ultrafast con standard CCS2 e potenze fino a 300kW (High Power Charger – HPC) e una colonnina fast multistandard con connettori CCS2 (a 50kW), CHAdeMO e Type2. Ad oggi le stazioni di Free To X dotate di connettore CHAdeMO sono: San Zenone Ovest, Arda Ovest, Secchia Ovest e Secchia Est (A1 Milano-Bologna), Flaminia Est e Giove Ovest (A1 Roma-Firenze), Brianza Nord (A4 Milano-Brescia), Conero Ovest (A14 Ancona-Pescara). Nell’area Montefeltro Ovest (A14 Rimini-Ancona) è stata installata nei giorni scorsi e contiamo di attivarla a breve. Nelle restanti aree, purtroppo, siamo in attesa delle forniture per procedere rapidamente all’installazione… . Sul sito e sull’app Free To X trova la configurazione finale della stazione, con evidenza dei punti attivi”.

