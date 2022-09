Ricarica in aeroporto: a Linate 5 ultrafast

Ricarica in aeroporto: inaugurazione in pompa magna (con tanto di ministro) per la stazione ad alta potenza firmata da Free to X a Milano Linate.

Ricarica in aeroporto: 5 colonnine con potenza fino a 300 kW

L’alleanza tra Free To X (società del Gruppo Autostrade per l’Italia) e SEA ha portato all’inaugurazione della prima Superfast Charging Station a Linate- Secondo i due partner, è tra le più grandi strutture di ricarica presenti in un aeroporto internazionale. A inaugurarla il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini (in video collegamento), con il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il managent delle due società. Coperta da pensiline e dotata di 5 colonnine ultrafast (potenza fino a 300kW), la Superfast Charging Station consentirà di caricare 10 veicoli contemporaneamente. Durata per le auto di ultima generazione: 15/20 minuti. Si accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali Mobility Service Provider. Le colonnine di Linate, così come quelle sulla rete di Autostrade per l’Italia, sono alimentate con energia 100% rinnovabile. Il fornitore è la Alpitronic di Bolzano.

A Malpensa in arrivo una stazione per 7 veicoli

La realizzazione della stazione di ricarica deriva dall’aggiudicazione a Free To X della gara indetta da SEA, la società di gestione degli scali di Linate e Malpensa. Il progetto vede Free To X nel ruolo di Charge Point Operator e Atlante, (Gruppo NHOA), partner per la realizzazione e gestione dei servizi di energy management. L’attivazione avviene dopo quella della prima colonnina fast multistandard (CCS2 e CHAdeMO in DC e Type2 in AC) sulla viabilità antistante l’area Arrivi. Di questa prima stazione gli utenti possono usufruire già da alcune settimane. A Malpensa verranno invece installate 4 colonnine, di cui 3 ultrafast, capaci di caricare 7 veicoli in parallelo. Il progetto avviato oggi comprende inoltre 2 colonnine aggiuntive, di cui una superfast (fino a 150kW). Capaci di caricare 4 auto elettriche alla volta, nelle aree esterne ai Terminal dedicati all’aviazione privata.