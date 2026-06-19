Ricarica in 5 minuti? Ci stiamo arrivando, dice Volkswagen

Ricarica in 5 minuti? Ci stiamo arrivando, dice il direttore delle vendite Volkswagen, Martin Sander al podcast Vorangedacht di t-online.

Ricarica in 5 minuti? “In laboratorio possiamo già farlo”

La concorrenza dei marchi cinesi è spietata anche in un fattore cruciale come la velocità di ricarica. Come dimostra anche la stazione BYD Flash Charging appena inaugurata da BYD- Denza a Bologna. E i big europei non vogliono farsi trovare impreparati, come ha confermato Sander: “Ricariche in 5 minuti? In laboratorio possiamo già farlo oggi. A un prezzo molto alto, per un numero molto esclusivo di clienti, saremo in grado di farlo molto presto”. Alla sollecitazione di fornire una data precisa sui tempi, il top manager ha risposto: “Direi verso l’inizio del prossimo decennio, se devo impegnarmi ora”. Si sa che 5 minuti è un tempo molto vicino a quello del rifornimento di benzina. Se cadrà anche il problema dei tempi di ricarica, oltre a quello dei prezzi, l’elettrico sarà ancora più competitivo di quanto sia già oggi.

Anche per VW, come Renault, impennata di ordini di EV

Già oggi Sander vede in arrivato un punto di svolta nella vendita di auto a batterie. “Siamo quasi un po’ sorpresi dalla fortissima domanda di veicoli elettrici”, ha detto. Con riferimento in particolare alla situazione del mercato tedesco. Merito degli incentivi governativi e, soprattutto, di una tecnologia sempre più matura, arrivata ormai al “punto di riferimento”. E sempre più persone condividono esperienze positive con l’elettrico. “Quasi nessuno che abbia guidato un’auto elettrica vuole tornare a un motore a combustione”, ha detto. La fiammata di ordini, legata anche all’impennata dei prezzi della benzina, è stata segnalata anche dal n.1 della Renault, Francois Provost. Il top manager francese parla di un aumento degli ordini del 50%, con necessità di aumentare i turni di produzione per far fronte alle richieste.