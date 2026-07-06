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il6 Luglio 2026
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Ricarica impossibile a Vieste: “Proprio d’estate…”

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Ricarica impossibile a Vieste, nel cuore del Gargano. Lo segnala un lettore deluso, alla vigilia della partenza per la splendida località pugliese. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica impossibile a Vieste: “Risultano tutte fuori servizio”

ricarica impossibile a Vieste

“Tra pochi giorni andrò in vacanza nella zona di Vieste. Leggendo diversi gruppi Facebook e forum dedicati alla mobilità elettrica, ho scoperto che numerosi utenti stanno segnalando un problema piuttosto grave. Ho verificato personalmente sulle principali app dedicate alla ricarica. E ho constatato che tutte le colonnine veloci presenti in zona (mi pare fossero tre) risultano fuori servizio proprio nel pieno della stagione estiva. Fortunatamente la struttura in cui alloggerò dovrebbe disporre di una wallbox da 11 kW. Ma penso a tutti gli altri automobilisti elettrici che potrebbero trovarsi in seria difficoltà. Credo che la situazione meriti un approfondimento. Sarebbe interessante capire, contattando il Comune di Vieste e i gestori delle infrastrutture, quali siano le cause del disservizio. E, soprattutto, quando sia previsto il ripristino. Una località turistica così importante non dovrebbe rimanere senza alcuna possibilità di ricarica rapida durante il periodo di maggior afflusso .Grazie per l’ottimo lavoro che svolgete“. Andrea Delle Piane

ricarica impossibile a ViesteRisposta. Come ogni estate, ci arrivano dal Sud resoconti sconsolati di zone di grande richiamo prive di struttura di ricarica. Negli ultimi mesi le lamentele  concenrate soprattutto sulla Sicilia, con diverse mail. Abbiamo chiesto chiarimenti sulla sezione Segnalazione disservizi del Comune di Vieste, vedremo se ci sarà risposta. Nel frattempo non possiamo che ricordare che un centro turistico non può non avere un’offerta di ricariche all’altezza. Chi arriva, soprattutto dall’estero, organizza le sue tappe anche in base a questo, con un’attenta pianificazione. E si ferma altrove, giustamente.

  • Atlante alle flotte: “Diamo una strategia alla vostra ricarica” / VIDEO

 

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