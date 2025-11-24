“Ricarica il Natale” il concorso IPlanet che mette i regali sotto alla colonnina

IPlanet mette in palio un iPhone 17 Pro e voucher da 200 euro. Ogni ricarica varrà un “biglietto” per l’estrazione finale

IPlanet sceglie il periodo natalizio per avvicinarsi ancora di più agli automobilisti elettrici, con un’iniziativa che unisce premi, spirito di condivisione e attenzione all’ambiente. “Ricarica il Natale” non è solo un concorso, ma un invito a scoprire e utilizzare la rete di ricarica e un’occasione pensata per premiare chi sceglie di muoversi in maniera più responsabile.

Come funziona il concorso?

"Ricarica il Natale" è un concorso organizzato da IPlanet che inizierà il 24 novembre e terminerà 31 dicembre 2025. Ogni ricarica da almeno 25 kWh effettuata tramite l'App aggiungerà titoli di partecipazione per l'estrazione finale. In palio un iPhone 17 Pro e nove voucher da 200 euro. Più frequentemente si ricarica più le probabilità di vincita salgono, quindi non bisogna perdere tempo, scaricare l'app e iscriversi al concorso

Il concorso è aperto a tutte le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia che utilizzano l'App IPlanet per gestire le proprie ricariche. Ogni ricarica di almeno 25 kWh effettuata dopo la registrazione sul sito dedicato garantisce un titolo di partecipazione: un meccanismo lineare che premia anche chi effettua più spostamenti nel periodo natalizio.

Premi orientati alla mobilità elettrica

Il montepremi complessivo, pari a 2.572,91 euro (IVA esclusa), prevede l’assegnazione di 10 premi totali: 1 iPhone 17 Pro e 9 voucher IPlanet da 200 euro, spendibili esclusivamente nelle stazioni di servizio del network IPlanet.

Questi voucher digitali, accreditati direttamente nell’App, hanno una validità di sei mesi, un periodo adeguato anche per gli automobilisti elettrici che utilizzano le colonnine durante l’anno ma che non sempre ricaricano con alta frequenza.

Estrazione finale e gestione dei vincitori

L’estrazione avverrà entro il 31 gennaio 2026. La comunicazione avverrà via email entro cinque giorni dalla verbalizzazione. I premi non assegnati saranno devoluti alla Fondazione ABIO Italia ETS, realtà impegnata nel sostegno ai bambini in ospedale.