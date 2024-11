Ricarica: il Black Friday di Electrip (-30%) e il venerdì nero di IPlanet (+71,8%)

Il Black Friday di Electrip, che abbassa le tariffe del 30% per tutto il week end e il venerdì nero di IPlanet che le alza del 71,8% con un blitz notturno sulla App Electroverse. Anche il circuito Umbria Energy ritocca al rialzo i prezzi, a quota 0,70/kWh. E’ un piccolo viaggio nell’ordinaria follia della tariffe di ricarica, propiziato dalle segnalazioni dei nostri lettori.

Black Friday di Electrip: due giorni di HPC a 0,35 euro/kWh, ma solo per pochi fortunati

Chi ricaricherà oggi e domani (Black Friday del 30 novembre e 1° dicembre) negli hub di ricarica del giovane netwok anglo-turco Electrip appena sbarcato in Italia, pagherà il kWh 0,35 euro anzichè 0,50.

Ce lo segnala Luca, il nostro videomaker, che ha ricevuto notifica come abbonato e commenta “Per tutti i fortunati che hanno vicina una colonnina Electrip“.

Purtroppo sono pochissimi. Infatti le stazioni Electrip già attive in Italia si contano oggi sulle dita di una mano: Val d’Aosta, Torino, Milano, Firenze e Napoli.

Guarda il VIDEO: AutoCharge con Electrip /ricaricare come Tesla

Il venerdì nero di IPlanet-Electroverse si conclude all’alba: la ricarica passa da 0,49 e 0,85 euro a kWh

All'opposto la neonata (con grandi ambizioni) rete di stazioni ultrafast IPlanet ha vissuto ieri un vero e proprio venerdì nero. Sulla App dell'aggregatore Electroverse il prezzo del kWh è balzato in una notte da 0,49 euro (il top sul mercato) a 0,85 (nella fascia più alta). Un aumento secco del 71,8%.

Vaielettrico aveva appena annunciato, festeggiandola, la comparsa di un operatore competitivo (in questo articolo del 20 novembre scorso) e successivamente, il 27 novembre ( leggi ), aveva indicato ai lettori le stazioni IPlanet già attive, quelle che lo saranno a breve, come si evolverà il business e in che tempi.

“Ho letto il vs. articolo _ ci scrive venerdì mattina Giovan Battista Riggio -. Ma quando ho aperto l’ App Electroverse ho trovato un prezzo di 0,85 kWh„. A una prima verifica diretta la nostra App Electrovere segna ancora la tariffa di 0,49 euro/kWh per tutte le stazioni IPlanet, comprese le tre autostradali. Passano due ore e anche per noi il prezzo è aggiornato a 0,85 euro. Ma si può?