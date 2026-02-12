Ricarica ideale a Barberino: fossero tutte così…

Ricarica ideale a Barberino del Mugello, vicino a Firenze: la segnalazione è di Alfredo, con colonnine tutte disponibili. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Ricarica ideale a Barberino; tante colonnine, tutte disponibili
“Cari amici di Vaielettrico , Vi mando questa foto dell’area ricarica dell’Outlet di Barberino del Mugello, Firenze, che dovrebbe essere un esempio per risolvere la spinosa questione dell’ansia da ricarica. C’è inoltre un altro spazio Tesla poco distante. Le aree di servizio dovrebbero essere tutte così, come anche i parcheggi dei supermercati. Il fatto che in pieno giorno sia completamente vuota la dice comunque lunga sulla diffusione di auto elettriche in Italia. Un cordiale saluto”. Alfredo Albertini
E poi dicono che in Italia mancano le ricariche…
Risposta. E dire che in continua a leggere che in Italia non si vendono auto elettriche perché mancano le ricariche… Qualche tempo fa lo disse anche Jon Elkann, presidente di Stellantis Group e di Ferrari. Ma chi l’auto elettrica la usa veramente, tutti i santi giorni, sa che le colonnine in Italia ci sono e che è rarissimo trovarle occupate. Fino a qualche tempo ce n’erano poche lungo le autostrade, ma adesso anche questo vuoto è stato colmato e metà delle aree di servizio ne dispongono. Con nuove installazioni a ritmo continuo. Il problema, semmai, è farle lavorare di più, queste benedette colonnine. Dato che, con i tassi di utilizzo attuali, chi le ha installate non riesce a rientrare dell’investimento effettuato. Quanto alla stazione di Barberino, si tratta di ricariche di un’azienda inglese, RAW Charging, specializzata nelle isntallazioni in grandi centri commerciali e altri luoghi di interesse. Come gli Hilton Hotel o gli outlet McArthur Glenn.
