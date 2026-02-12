Ricarica ideale a Barberino: fossero tutte così…

“C ari amici di Vaielettrico , Vi mando questa foto dell’area ricarica dell’Outlet di Barberino del Mugello, Firenze, che dovrebbe essere un esempio per risolvere la spinosa questione dell’ansia da ricarica. C’è inoltre un altro spazio Tesla poco distante. Le aree di servizio dovrebbero essere tutte così, come anche i parcheggi dei supermercati. Il fatto che in pieno giorno sia completamente vuota la dice comunque lunga sulla diffusione di auto elettriche in Italia. Un cordiale saluto ”. Alfredo Albertini

Risposta

. E dire che in continua a leggere che in Italia non si vendono auto elettriche perché mancano le ricariche… Qualche tempo fa, presidente dip e diMa chi l’auto elettrica la usa veramente, tutti i santi giorni, sa che le colonnine in Italia ci sono e che è. Fino a qualche tempo ce n’erano poche, ma adesso anche questo vuoto è stato colmato e metà delle aree di servizio ne dispongono. Con nuove installazioni a ritmo continuo. Il problema, semmai, è farle lavorare di più, queste benedette colonnine. Dato che, conchi le ha installate non riesce a rientrare dell’investimento effettuato. Quanto alla stazione di Barberino, si tratta di ricarichespecializzata nelle isntallazioni in grandi centri commerciali e altri luoghi di interesse. Come gli Hilton Hotel o gli outlet McArthur Glenn.