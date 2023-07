Ricarica Hyundai sempre più easy e conveniente. Dal 2020 la Casa coreana ha avviato un percorso per facilitare il “rifornimento” e quindi l’uso dell’elettrico.

Ricarica Hyundai: arriva la funzione plug&charge, si parte da Ioniq 6

Non basta fare buona auto: bisogna anche l’uso sia il più semplice possibile, senza le complicazioni di cui capita di leggere a proposito delle auto a batteria. Ecco perché Hyundai ha via via migliorato il servizio Charge myHyundai, che ora in grado di offrire l’acceso a oltre 500.000 punti di ricarica pubblici in 30 Paesi europei. Grazie alla collaborazione con i principali fornitori di soluzioni di ricarica, come la rete Digital Charging Solutions e Ionity, si è contrastata l’ansia da ricarica. Rete sempre più capillare e tempi di sosta sempre più brevi. E ora è in arrivo un altro passo avanti. Nel corso del 2023 Hyundai renderà la ricarica ancora più semplice e sicura, con la funzionalità Plug & Chargea bordo della Ioniq 6. I proprietari potranno avviare la sessione semplicemente collegando il veicolo a una colonnina compatibile. L’autenticazione avverrà automaticamente, grazie alla connessione tra veicolo e punto di ricarica. Senza bisogno di tessera RFID o app.

Con l’app Charge myHyundai fruisci di tariffe diversificate

È l’ennesimo passo in avanti di un percorso studiato non solo per accedere, con Charge myHyundai, a una delle reti pubbliche più estese d’Europa. Ma anche di fruire di tariffe diversificate per rispondere a diverse esigenze di guida. Con un accesso diretto a tutte le colonnine con un unico account attraverso una tessera RFID o l’app (e ora il plug&vharge). E con la comodità di un’unica fattura mensile per tutte le sessioni di ricarica. Oltre a una facile ricerca delle stazioni di ricarica, gli utenti dell’app possono fruire della funzione di navigazione. Applicando filtri di ricerca, come il tipo di connettore, la velocità di ricarica e il tipo di accesso, e approfittando degli aggiornamenti in tempo reale su tariffe e disponibilità. Va ricordato poi che da febbraio 2022 Hyundai ha integrato l’energia rinnovabile in Charge myHyundai. Garantendo che, per ogni sessione di ricarica, l’equivalente quantità di energia venga reimmessa in rete come elettricità verde. E che tutta l’attività di Charge myHyundai viene compensata da energia verde al 100% da fonti eoliche. Possono usufruirnetutti i possessori di modelli elettrici e ibridi plug-in Hyundai.