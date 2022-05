Ricarica gratuita: la soluzione è quella dell’IPER?

Ricarica gratuita. Dopo il gesto vandalico alla LIDL di Peschiera, Sergio chiede se è la soluzione trovata in un’altra catena, la IPER, la più ragionevole. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Ricarica gratuita, ma solo due ore

“Mi sono letto uno a uno i commenti al vostro articolo sulla signora a cui sono state tagliate le gomme perché aveva lasciato l’auto troppo a lungo in carica alla LIDL. Trovo incredibile che tante persone approvino un gesto sconsiderato, un vero e proprio reato. Mi dicono che all’IPER qui in Romagna, a Savignano, hanno trovato una soluzione che mi sembra ragionevole. Ovvero: ricarichi gratis, ma non puoi occupare la colonnina per più di due ore e ti devi comunque registrare con i tuoi dati. Non vi sembra una soluzione ragionevole, che forse eviterebbe inutili tensioni come quella di cui avete raccontato per il LIDL di Peschiera? Grazie per la pazienza con cui rispondete alle domande più disparate“. Sergio Martelli.

Ti registri con la tessera o ritiri un badge e ricarichi

Risposta. Sì, ci sembra una soluzione ragionevole e intelligente. Poter lasciare l’auto in ricarica due ore è, dal punto di vista dell’ipermercato, un buon motivo per restare più a lungo all’interno di gallerie, negozi, ristoranti ecc. Allo stesso tempo assicura che il servizio possa essere fruito da un maggior numero di clienti, dato che dopo 120 minuti devi staccare la spina. Ovviamente non è solo l’IPER di Savignano a offrire il servizio: il sito della catena informa che le stazioni sono 31 in tutta Italia. Ecco dove:

nei parcheggi dei centri commercial i di Arese, Grandate, Monza, Portello, Rozzano, Savignano e Varese

i di Arese, Grandate, Monza, Portello, Rozzano, Savignano e Varese all’interno dei distributori di carburante IPER Station di Arese, Brembate, Lonato, Montebello, Orio al Serio, Seriate, Cremona, Castelfranco, Verona e Magenta.

Per accedere devi registrarti su un sito specifico con la Carta Nazionale dei Servizi (la Tessera sanitaria) o richiedere un badge temporaneo al banco accoglienza dell’Iper.

