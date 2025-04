Ricarica gratis alla Lidl: “C’è chi ne abusa…”

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Ricarica gratis alla Lidl, ci risiamo: arriva una lamentela contro chi lascia i veicoli nello stallo oltre la mezz’ora consentita. Con chi protestare? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ricarica gratis alla Lidl: guardate che cosa succede a Cologno, con chi protesto?

“Vorrei segnalarvi questa cosa un poco curiosa, ma anche deprecabile. Io ogni tanto mi fermo a fare la spesa alla Lidl di Cologno Monzese, in via per Imbersago, e con l’occasione ricarico la mia auto elettrica. Da qualche giorno ho notato che la piazzola è sempre occupata da auto con la targa di prova di una concessionaria locale, come si vede nella foto. Ieri mattina addirittura ho visto un furgone con la pubblicità della concessionaria, sempre a ricaricare. Per giunta non vengono nemmeno a staccare la ricarica, che termina dopo mezz’ora, ma la lasciano attaccata inutilmente, anche essendo di fronte allo stallo. Non so come comunicare questa cosa alla Lidl, vi chiedo aiuto per metterli al corrente di questa inciviltà . Vi leggo con piacere, saluti“. Ignazio De Gese

Ecco a chi rivolgersi per segnalare che c’è chi se ne approfitta

Risposta. Proprio per evitare che chi non è cliente abusi della ricarica gratis, offerta come plus, la Lidl e altre catene hanno limitato a mezz’ora l’erogazione dell’energia dalla colonnina. Solitamente ci sono cartelli che invitano esplicitamente a liberare lo stallo trascorso questo tempo, che equivale a quanto ci si impiega normalmente per fare la spesa. A chi rivolgersi, dunque, se si ravvisano abusi? Non alla Polizia Locale, dato che si tratta di un’area non pubblica, ma privata. L’interlocutore è la direzione del market, oppure il Servizio Clienti di Lidl Italia, che si può contattare anche tramite Whatsapp.

