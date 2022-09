Ricarica gratis? A Verona stop su 50 colonnine

Non è più tempo di ricarica gratis. Ci sono privati tramortiti dalle mega bollette che staccano la spina, ma anche Comuni come Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, che hanno chiuso il capitolo gratuito. Ora arriva Verona.

La città veneta che opera attraverso la multiutility Agsm Aim, ha deciso che si pagherà per ricaricare nelle 52 colonnine cittadine e nelle 12 prese installate nei pali della luce. Questa è una scelta che equipara Verona ad altre città come Londra, che lega illuminazione e mobilità elettrica.

“Erano prese d’assalto”, ora si pagheranno 56 centesimi

Le colonnine comunali hanno avuto successo a Verona dove in tanti hanno scaricato l’App che dà accesso alla ricarica. Numeri ottimi: oltre 7mila persone hanno ricaricato almeno una volta, e 1.600 utenti hanno scaricato la nuova App. Per qualcuno è andata anche troppo bene, come sostiene l’ avvocato Luciano Butti che si interessa al tema e ha scritto in un suo intervento sul web: “La gratuità delle colonnine veronesi ha fatto sì che le stesse venissero ogni giorno ‘assaltate’ anche da chi, veronese o della provincia, potrebbe anche ricaricare a casa“.

Giusta osservazione. Ma il progetto “Electrify Verona”, partito nel 2019, è stata un’ottima leva per la diffusione della mobilità elettrica. Meglio l’assalto che il non utilizzo.

Per Agsm Aim: “Il passaggio al servizio a pagamento era previsto, il passaggio si è verificato giovedì scorso, abbiamo avvisato tutti gli utilizzatori da tempo con un messaggio sulla App. Ora la tariffa è di 56 centesimi“. In pochi brinderanno visto il bel risparmio, ora sfumato, offerto da questo progetto che ha alimentato le auto elettriche di Verona e dintorni. Ma ora, con il caro energia, il servizio gratuito diventa insostenibile per le casse del Comune.

Oltre le colonnine i pali della luce smart con presa di ricarica

A Verona vengono chiamati Pali Smart e sono vere e proprie colonnine che offrono il servizio di ricarica dai lampioni. ” Sono 12 e sempre a 22 kW, come le colonnine. Si tratta di un servizio molto utile anche perché permette di evitare gli scavi. Una semplificazione tecnologica e un risparmio dei tempi che, se sviluppata, può far crescere la diffusione dell’auto elettrica per tutti coloro che non hanno possibilità di ricaricare in casa”.

Pagamento con l’App, entro il 2024 1 colonnina ogni 1000 abitanti

La società ha comunicato agli utenti iscritti che il pagamento sarà attivo in tutti gli impianti AGSM AIM e-mobility con l’App “agsmaim e-mobility”, lanciata il 22 agosto. L’applicazione consente di gestire tutto il processo di ricarica, dall’individuazione delle colonnine all’avvio del servizio, fino al suo completamento.

Il futuro sarà sempre più elettrico per il Gruppo che entro il 2024 stima di installare 1 colonnina elettrica ogni 1.000 abitanti nei Comuni di Verona e Vicenza.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—-