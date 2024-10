Ricarica flash: Thor, Silla-ElectriEase, Charge Guru

La piattaforma per la gestione della ricarica di veicoli elettrici THOR allarga la sua area di business alla gestione dei parcheggi multipiano. Silla Industrie si allea a ElectriEase per creare una piattaforma business per le ricariche private e semipubbliche, con focus sul mondo Ho.Re.Ca. Charge Guru presenta la sua soluzione per la ricarica condominiale all’evento ANACI Day dedicato agli amm9nistratori di condominio.

THOR metterà in rete le piccole stazioni per una ricarica aperta, indipendente e a prezzi liberi

THOR, la piattaforma indipendente per la gestione delle ricariche sviluppata dalla start up piemontese Smartbit , ufficializzerà nei prossimi giorni la presa in carico della gestione del suo primo parcheggio multipiano. Questo permetterà di offrire un servizio completo per i clienti/utenti elettrici.

L’obiettivo è offrire agli EV Driver una rete di ricarica completamente libera e aperta a tutti, basata su piccole stazioni diffuse sul territorio.

Per i proprietari di stazioni con protocollo OCPP si apre la possibilità di realizzare ricavi aggiuntivi senza preoccuparsi di pagamenti o fatturazioni. I proprietari possono decidere in autonomia il prezzo della ricarica e stabilire quanto guadagnare, delegando a THOR tutti gli aspetti amministrativi. Periodicamente riceveranno gli utili realizzati. Avranno però visibilità presso un pubblico più vasto, grazie all’ingresso nella rete THOR. La migrazione sul circuito avverrà senza costi aggiuntivi, anche se la stazione è già collegata ad altra rete.

Gli utenti potranno affrancarsi dai vincoli dei grandi operatori e accedere a ricariche a prezzo libero non abbinate a contratti di un unico operatore. Nel circuito avranno a disposizione stazioni di ricarica di una pluralità di soggetti: società di servizi, aziende, privati, enti pubblici, ecc. che sceglieranno individualmente la loro immagine.

Per le wallbox prive di protocollo OCPP, THOR offrirà una soluzione alternativa: la pubblicazione della stazione sul circuito con i riferimenti del proprietario, che si occuperà direttamente della gestione di eventuali pagamenti.

«Il nostro obiettivo è chiaro – comunica l’azienda – Vogliamo rendere THOR la piattaforma di riferimento per una mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente. Crediamo che un mercato libero e competitivo sia fondamentale per stimolare l’innovazione, la diffusione della mobilità elettrica e per ridurre i costi agli utenti finali».

ElectiEase e Silla alleate nella ricarica semipubblica

Due realtà protagoniste nel panorama italiano della green mobility, ElectriEase e Silla Industries collaboreranno per trasformare la ricarica EV in un’opportunità di business nei contesti pubblici e semi-privati. A partire dal mondo Ho.Re.Ca. e oltre.

ElectriEASE è un provider di soluzioni intelligenti di gestione dell’infrastruttura di ricarica. Silla Industries è la realtà padovana produttrice di sistemi di ricarica per auto elettriche. Svilupperanno una piattaforma intelligente e 100% digitale che permetterà di trasformare le sessioni di ricarica in una fonte di reddito, gestire con efficacia i caricatori installati nonché il flusso di pagamenti, mantenendo completa indipendenza rispetto ai circuiti convenzionali.

I principali beneficiari saranno le residenze condominiali, le realtà commerciali, gli esercizi del mondo dell’ospitalità e le aziende che vogliono convertire il proprio parco all’elettrico.

«La diffusione su larga scala di infrastrutture di ricarica sul territorio diverse dalla classica stazione on the road, può costituire una reale opportunità di incremento per il traffico virtuoso di veicoli elettrici nelle nostre città» commenta Alberto Stecca, ceo di Silla Industries. La partnership con ElectriEASE nasce con l’obiettivo «di accompagnare tale espansione fisica dei punti di ricarica, attraverso lo sviluppo di un servizio digitale, facilitatore di gestione delle colonnine installate e dei pagamenti».

Per Cristian Rosini, COO di ElectriEASE «la collaborazione con Silla va oltre la semplice integrazione di hardware e software: vogliamo creare un ecosistema che semplifichi la gestione dell’infrastruttura di ricarica e apra nuove opportunità di business per una vasta gamma di partner».

ANACI Day, ChargeGuru presenta agli amministratori di condominio la sua “ricarica senza pensieri”

dell’ANACI DAY dedicato alla gestione efficiente e innovativa dei condomìni e degli immobili Alla quindicesima edizionededicato alla gestione efficiente e innovativa dei condomìni e degli immobili ChargeGuru ha esposto la sua stazione di ricarica per condomìni.

ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) ha dato l’opportunità ai 1.400 partecipanti di confrontarsi con esperti sugli immobili a prova di futuro, in vista dell’adeguamento energetico del 2030.