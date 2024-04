Ricarica flash; Atlante, Silla, EVBox, Road

La ricarica per auto elettriche fa nuovi passi avanti con nuovi fondi Ue ad Atlante che installerà 44 nuove stazioni HPC. Silla studia caricabatterie per Comunità energetiche. EVBox lancia kit per adeguare vecchie colonnine al pagamento con Bancomat e Carte di credito. Road presenta un nuovo software per la gestione dei pagamenti.

Ricarica, Atlante vince un bando Ue per installare 44 nuove super stazioni

Atlante, la società del Gruppo NHOA per la rete di ricarica rapida e ultra-rapida riceverà altri 17,2 milioni di euro per espandere la sua infrastruttura di ricarica in Europa.

E’ stata selezionata per la terza volta dall’Unione Europea, nell’ambito del programma CEF Transport – Alternative Fuel Infrastructure Facility (“AFIF”), il programma di finanziamento a sostegno dell’infrastruttura di trasporto europea.

Unitamente ai precedenti bandi Atlante arriva ad un totale di circa 90 milioni di euro di finanziamento. Il progetto presentato, denominato AtlanteHIT, prevede l’installazione di oltre 700 posti auto elettrificati, distribuiti in 44 stazioni di ricarica rapida, di cui 32 per auto e furgoni e 12 per veicoli pesanti, come camion, autobus e pullman.

Ogni nuovo hub di ricarica Atlante, situato lungo la rete stradale transeuropea di trasporto (TEN-T), avrà 12 o 24 punti di ricarica se dedicato ai veicoli leggeri, 8 punti di ricarica se dedicato ai veicoli pesanti.

Tutti gli hub di ricarica di Atlante saranno alimentati da energia rinnovabile al 100% e saranno dotati di sistemi d’accumulo d’energia in loco assicurando una gestione efficiente della ricarica nelle ore di punta. Inoltre, le stazioni sfrutteranno la produzione di energia solare sul posto o delocalizzata.

L’obiettivo di Atlante è arrivare a 22.000 punti di ricarica entro il 2030, con il 30% degli investimenti annuali finanziati tramite contributi e programmi di finanziamento pubblico.

Da Silla e Regalgrid nuove soluzioni di ricarica per le CER

Le nuove Comunità Energetiche possono fornire un assist alla diffusione dell’e-mobility. Nasce con questo obiettivo l’intesa tra Silla Industries e Regalgrid, due aziende venete che integreranno tecnologie hardware e software proprietarie brevettate per includere colonnine per la ricarica elettrica nell’habitat delle CER.

Regalgrid è un technology provider innovativo di Treviso che sviluppa un sistema di gestione dell’energia rinnovabile. Metterà a disposizione la sua piattaforma proprietaria per la gestione smart delle risorse energetiche. Silla Industries, società padovana dell’e-mobility, i suoi sistemi hi-tech per la ricarica dei veicoli, come Prism Solar.

L’interfacciamento delle tecnologie permetterà di commutare l’energia in eccesso dagli impianti fotovoltaici in energia per ricaricare l’automobile. E pronti ad interagire con i sistemi digitali per l’entrata in comunità energetica abbinati al fotovoltaico o come punti di consumo.

Un kit EVBox per adeguare le colonnine ai requisiti AFIR

EVBox, leader globale nelle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici, metterà a disposizione kit di aggiornamento per tutti i suoi prodotti già esistenti, consentendo la conformità con le disposizioni del regolamento europeo AFIR.

L’AFIR, che entra in vigore a partire da oggi, dispone che le stazioni di ricarica pubbliche siano abilitate al pagamento con Bancomat e Carte di credito indipendentemente dalla loro ubicazione, sia su proprietà pubblica che privata. L’obbligo scatta immediatamente per le nuove stazioni Quick e Fast. EVBox soddisfa questo requisito integrando i terminali di pagamento Payter in tutte le varianti del suo portafoglio di ricarica rapida CC, inclusi EVBox Troniq Modular, EVBox Troniq High Power, EVBox Liviqo.

Per le stazioni di ricarica già in funzione prima del 13 aprile 2024, AFIR richiede l’aggiunta di un terminale di pagamento entro il 1° gennaio 2027. In risposta a questo requisito, EVBox offre kit di aggiornamento per tutti i prodotti EVBox Troniq Modular ed EVBox Troniq High Power, consentendo la conformità senza soluzione di continuità con questo regolamento UE.

Road e Wordline: un sola piattaforma per gestire i pagamenti

Road, piattaforma per la gestione dei punti di ricarica EV (in precedenza E-Flux), ha collaborato con Worldline per offrire nuove soluzioni di pagamento, conformi ai requisiti AFIR, a proprietari di punti di ricarica ed EV driver.

Questa collaborazione consente ai proprietari di stazioni di ricarica di utilizzare comodamente una sola piattaforma per garantire il rispetto dei requisiti di pagamento AFIR. La partnership tra Road e Worldline crea, per i proprietari di stazioni di ricarica, una soluzione per gestire l’elaborazione dei pagamenti, i requisiti amministrativi e di conformità, tutto in una volta. Riducendo così la complessità nella gestione e nell’utilizzo della ricarica.

