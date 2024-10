Ricarica flash: Atlante con Telepass e novità da Ewiva e Powy

Atlante si allea con Telepass per la gestione della ricarica nelle sue oltre 1.000 stazioni italiane. Ewiva, la joint venture fra Gruppo Volkswagen e Enel X aggiunge altre 30 stazioni alla sua rete. Powy lancia la nuova app Powy Charge.

Grazie all’accordo con Telepass i clienti di Atlante, società del Gruppo NHOA dedicata alla ricarica rapida e ultra-rapida, potranno accedere con un semplice click a tutte le colonnine della rete dall’App della società di telepedaggio.

Tutta la rete Atlante (già 1.000 stazioni fast e ultrafast) nella App di Telepass

Tutti i punti di ricarica Atlante sono aperti 24/7, compatibili con ogni modello di veicolo elettrico e alimentati al 100% da energia rinnovabile. Offrono potenze da 22 kW a 300 kW. Per usufruire del servizio basta scaricare l’App Telepass e selezionare l’infrastruttura di ricarica Atlante: attraverso la mappa delle stazioni attive sarà possibile individuare velocemente il punto di ricarica disponibile più vicino.

Con questo accordo la rete di Telepass supera i 40.000 punti di ricarica interoperabili tramite la sua App. «Con Atlante aggiungiamo un ulteriore tassello nel promuovere comportamenti virtuosi e green” ha commentato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass.

«L’integrazione del network Atlante sull’App Telepass – ha affermato Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia – rafforza il nostro ruolo di facilitatori della mobilità elettrica in Italia, semplificando il processo di ricarica per i driver di veicoli elettrici grazie a soluzioni sempre più accessibili ed efficienti».

Ewiva aggiunge altre 30 nuove stazioni in Italia: in tutte si può pagare contactless con carte di credito e di debito

Con le ultime stazioni appena installate, Ewiva raggiunge quota 30 nuove installazioni da gennaio ad oggi, corrispondenti a ulteriori 115 punti di ricarica (PoC). Di queste, 21 per 74 PoC sono ubicate in Nord Italia: in Lombardia 7, Emilia-Romagna 4, Piemonte 5, Liguria 3, Trentino-Alto Adige e Veneto 1. Le nuove attivazioni al Centro-Sud Italia sono 9 con 41 PoC. Sono così distribuite: in Abruzzo 1, nel Lazio 3, nelle Marche 1, in Toscana 1, in Puglia 1, in Sicilia e Sardegna una per regione.

In tutte le nuove stazioni è possibile pagare direttamente in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay.

Powy rinnova la sua APP, ora con mappa interattiva e pianificazione delle ricariche

Powy lancia la nuova App Powy Charge che consente di localizzare rapidamente le stazioni di ricarica su una mappa interattiva e di accedere a informazioni in tempo reale sulla disponibilità.

Inoltre, la funzione di pianificazione del percorso, basata sul modello del veicolo e sul livello della batteria, assicura viaggi senza ansia di ricarica.

Powy ha attivato negli ultimi 3 mesi in Italia più di 100 punti di ricarica, di cui oltre 50 DC a ricarica rapida. Da inizio anno ha già installato oltre 280 punti raggiungendo un totale complessivo di più di 860 punti di ricarica dal 2021. Altri 2000 sono già contrattualizzati.

Grazie alle sue infrastrutture alimentate al 100% da fonti rinnovabili, solo nei primi sei mesi dell’anno, sono state risparmiate emissioni di CO₂ per oltre 500 tonnellate.

La nuova app supporta la maggior parte dei metodi di pagamento e introduce l’uso di RFID Powy. Powy Charge offre anche la possibilità di realizzare promozioni personalizzate per i clienti e i partner aziendali, che potranno beneficiare di maggiore visibilità e opportunità di co-marketing.

Commenta Federico Fea, CEO di Powy: «Con il lancio di Powy Charge, puntiamo a offrire agli utenti uno strumento più efficiente per facilitare la ricerca e la selezione dei punti di ricarica. L’app, che verrà continuamente evoluta nel tempo, rappresenta anche un’ulteriore opportunità di visibilità per i nostri partner, creando un circolo virtuoso di vantaggi per le aziende e gli automobilisti, così da ricevere un’esperienza più completa e diversificata».

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-