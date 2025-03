Ricarica flash/ Athlon Card, Electrip a 0,35 euro, Kempower a tasso 0

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Da Athlon, Electrip e Kempower le novità della settimana sulla ricarica. La società di noleggio del gruppo Mercedes-Benz lancia la nuova Athlon Charge Card valida per 800 mil punti di ricarica in tutta Europa. L’operatore turco Electrip inaugura un nuova stazione e il 6 marzo celebrerà l’evento con la tariffa stracciata di 0,35 euro a KWh. Il produttore di impianti di ricarica finlandese Kempower offre finanziamenti a tasso zero per i clienti che equipaggeranno i propri hub con le sue colonnine.

Athlon dà l’auto elettrica a noleggio con ricarica

Sviluppata in collaborazione con Digital Charging Solutions, Athlon Charge Card è composta da una RFID Card e da una app e potrà essere utilizzata su tutta la rete Charge Now. Una volta attivata, sia la carta che l’app si possono utilizzare per dialogare con la colonnina e ricaricare il veicolo. I clienti riceveranno in un’unica fattura il riepilogo dei consumi con il dettaglio dei processi di ricarica effettuati per ciascun veicolo. Il 35% della flotta Athlon è composto da auto e veicoli commerciali elettrici o ibridi plug-in. «La facilità di ricarica è fondamentale per accelerare la transizione e la nostra card è sicuramente uno strumento semplice e intuitivo per i driver» commenta Alessandra Agostini, Chief Commercial Officer di Athlon Italy.

Electrip, nuovo hub nel veronese e un giorno di ricarica a prezzo stracciato

E’ già attiva, ma sarà inaugurata ufficialmente il 6 marzo, la nuova stazione di ricarica di Electrip a Sona, in provincia di Verona. Si trova presso il Centro Commerciale La Grande Mela, in via Trentino 1.

Per l’occasione tutti gli automobilisti elettrici iscritti al circuito Electrip potranno caricare al prezzo scontato di 0,35 euro a kWh anzichè 0,50 della tariffa ordinaria per gli abbonati. La stazione conta 5 colonnine HPC con potenza 400 kW per un totale di 10 punti di ricarica. LEGGI anche e guarda il VIDEO: Electrip si presenta: AutoCharge e super hub di Assago Le stazioni Kempower in vendita senza interessi Il produttore finlandese di caricatori per veicoli elettrici Kempower lancia una campagna di finanziamento a tasso zero per l’acquisto delle sue soluzioni di ricarica rapida in mercati selezionati d’Europa e Australia. L’obiettivo è rendere le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici più accessibili e convenienti per gli investitori. Questa campagna è frutto della recente collaborazione di Kempower con DLL, leader mondiale in soluzioni finanziarie.