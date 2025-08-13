Ricarica finta per un’ibrida plug-in ad Arona

Ricarica finta per una MG ibrida plug-in ad Arona: Andrea ci segnala l’ennesimo episodio di occupazione abusiva della colonnina, in questo caso Enel X. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Ricarica finta e colonnina Enel X occupata indebitamente

“Vi invio la foto scattata al mercato settimanale di Arona. Un’ibrida plug-in MG era parcheggiata nello stallo di ricarica Enel X modello Juice 60 collegando il cavo CCS2 della colonnina alla propria presa Type 2, senza possibilità di ricarica effettiva. L’auto non è dotata di presa CCS e il collegamento era tecnicamente incompatibile, confermato, se ce ne fosse bisogno, dall’aver mandato in modalità ‘manutenzione’ la colonnina stessa. In questo modo il veicolo occupava lo stallo riservato ai veicoli elettrici in ricarica, impedendo ad altri utenti di utilizzare il servizio. Il contesto era di traffico intenso e difficoltà a trovare parcheggio, quindi appare evidente che il collegamento fosse solo di facciata per giustificare la sosta. Ritengo importante segnalare episodi del genere per sensibilizzare sull’uso corretto delle infrastrutture di ricarica e sul rispetto delle regole“. Andrea

Il Codice della Strada prevede la multa, poi…

Risposta. Sempre più di frequente riceviamo segnalazioni di occupazioni abusive delle colonnine da parte anche di auto elettriche o ibride plug-in. Con il connettore inserito, ma senza ricarica effettiva in corso. Ricordiamo che il Codice della strada già da tempo prevede la multa per chi sosta davanti alla ricarica, anche se l’auto in questione è elettrica o ibrida plug-in. Poi sappiamo anche che si tratta di una norma in larghissima parte inapplicata dalle Polizie Locali, come da ripetute segnalazioni dei lettori, ma questo è un altro paio di maniche. Servirebbe un maggior rispetto delle esigenze altrui, anche senza che scattino le sanzioni.