Ricarica fast nei porti sardi con IGY Marinas e Aqua superPower

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La ricarica fast di Aqua superPower, dopo numerose location portuali di lusso, approda in Sardegna. Merito dell’accordo con IGY Marinas, network internazionale attivo nel settore dei porti turistici.

Debutto della ricarica fast a Portisco Marina con Aqua 75

La stazione di ricarica Aqua 75 approda a IGY Portisco Marina. Un’ installazione come si legge in una nota che: «segue il successo dell’implementazione di due colonnine Aqua 75 a IGY Vieux-Port de Cannes, rafforzando il rapporto di ASP con IGY per l’infrastruttura di ricarica elettrica in Europa».

«Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con Aqua superPower per portare soluzioni sostenibili all’avanguardia nei nostri porti turistici», ha dichiarato Adrian Grijincu, General Manager di IGY Portisco Marina.

IGY Portisco Marina, una delle 23 sedi di IGY a livello globale, vanta 589 ormeggi in grado di ospitare imbarcazioni fino a 90 metri.

Situato alle porte della Costa Smeralda, il porto turistico offre acque cristalline, un frangiflutti esterno e una vasta gamma di servizi di fascia alta, tra cui negozi, ristoranti e un servizio clienti.

Non solo la ricarica fast per le barche elettriche, nel porto si produce energia con i pannelli solari

Pannelli solari, quindi elettricità da fonti rinnovabili, forte attenzione al riciclaggio dei rifiuti rendono green Portisco Marina. Il porto turistico utilizza anche separatori acqua/olio per prevenire la contaminazione e fornisce bracci galleggianti e disperdenti per affrontare le perdite di carburante, garantendo un’azione rapida per assorbire gli inquinati.

Karen Gill, chief operations officer di Aqua superPower, ha sottolineato l’importanza di questa partnership: «Siamo orgogliosi di espandere il nostro rapporto con IGY Marinas e di offrire la nostra tecnologia di ricarica rapida marina a IGY Portisco Marina».

Il porto è interessante per la nautica elettrica grazie alla possibilità di escursioni marine, a iniziare dalla rotta verso l’isola della Maddalena, 20 miglia nautiche a nord.

La rete di supercharger di Aqua consente di ricaricare la batteria in 20-90 minuti.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –