Ricarica FAST a 50 kW, quanto serve in realtà per rifornire? Quando scegliamo la prima auto elettrica, c’è una serie di parametri inediti da considerare. Uno di questi riguarda la capacità del pacco-batterie. Ma un secondo aspetto importante è la potenza di ricarica accettata dall’auto. In corrente alternata (presso le colonnine pubbliche AC) e continua (presso le colonnine FAST e Ultra-FAST). Ne abbiamo parlato qui. E bisogna conoscere bene la dinamica della ricarica nel suo complesso, se non vogliamo trovarci in difficoltà. Vediamo perché.

Ricarica FAST a 50 kW e in AC a 11 kW: la mia auto…

Quando si passa da un’auto termica a un’auto elettrica si tendono a fare molti parallelismi. E questo spesso porta a errori di valutazione. Si tende a sovrapporre mentalmente il concetto di rifornimento con quello di ricarica. E quindi a pensare al processo di ricarica come a un processo lineare. In realtà, purtroppo, è influenzato anche da altri fattori, quali ad esempio la temperatura, ambientale e della batteria.

Partiamo dalla ricarica lenta, quella che si effettua a casa o presso le colonnine in corrente alternata (AC). Qui il conto della serva funziona. Se la potenza della colonnina o della wallbox è inferiore a quella accettata dall’auto, si ricarica alla potenza della colonnina. Se la potenza della colonnina è superiore a quella accettata dall’auto, si ricarica alla potenza massima accettata dall’auto. Anche se non è esattamente così, con buona approssimazione possiamo affermare questo. Per calcolare i tempi di ricarica (in ore), dividi il numero di kWh (realmente utilizzabili) della batteria per la potenza.

Esempio, se ricarichiamo in una colonnina da 22 kW un’auto che accetta una potenza massima di 11 kW in alternata, ricaricheremo a 11 kW di potenza. Se la batteria è da 77 kWh, per ricaricarla dallo 0% al 100% impiegheremo circa 7 ore.

Ricarica FAST a 50 kW. Di conseguenza…

Diverso è il discorso se ricarichiamo presso una FAST o Ultra FAST. In questi casi, infatti, non possiamo guardare solo alla potenza della colonnine e alla massima potenza accettata dall’auto. Sarebbe un errore. Anche in condizioni ideali, infatti, la capacità della batteria, la sua chimica, il rapporto tra capacità nominale ed effettiva concorrono a disegnare la curva di ricarica.

La curva di ricarica determina la potenza alla quale siamo in grado di ricaricare in base allo stato di carica (SOC) di quel preciso momento. Tendenzialmente la potenza massima accettata dall’auto è effettivamente raggiungibile solo nel range 0-30/35%. Dopodiché la velocità decresce più o meno rapidamente a seconda dei casi. Questo è il motivo per cui 5 minuti di ricarica ultra fast in questa fascia permettono di recuperare molti più kWh degli stessi minuti quando la batteria è già al 70%.

Attenzione a quel che leggete nelle pubblicità!

I produttori comunicano generalmente solo la potenza massima accettata e spesso indicano il tempo di ricarica minimo dal 10 all’80%. Alle volte, nell’intento di invogliare il potenziale cliente, indicano il numero di km di autonomia che si possono recuperare con un certo numero di minuti di ricarica. Ma, ovviamente, indicano il dato della fase nella quale la potenza è maggiore. E non specificano in quali condizioni (di velocità, temperatura, orografia) sarà possibile percorrere quei km.

Per indagare il comportamento di ogni singolo modello e farsi un’idea più precisa, può essere utile consultare le curve di ricarica rilevate da Fastned. Ma è necessario anche tenere presente che alcuni modelli di auto soffrono di rapidgate. Ovvero: dopo aver percorso molti km a velocità sostenuta e/o dopo aver effettuato più ricariche fast, potrebbero non accettare più la massima potenza. Nemmeno da scariche. Per proteggere la batteria da un danneggiamento o da eccessiva usura. Le stesse auto, specialmente se non dotate di un sistema di climatizzazione delle celle, potrebbero soffrire anche di coldgate. Quando la temperatura della batteria scende sotto una certa soglia, il BMS (Battery Management System) impedisce ricariche a una potenze troppo elevate. Anche se la curva standard lo prevederebbe.

SECONDO NOI. Tutti questi elementi potrebbero, in determinate condizioni, impedirci di raggiungere le velocità di ricarica massime indicate dal costruttore. E questo è importante saperlo. Tuttavia molte delle moderne auto elettriche dispongono di un’efficiente sistema di climatizzazione del pacco-batteria. In grado di garantire la corretta temperatura delle celle quasi in ogni momento. E addirittura, in alcuni casi, di preclimatizzare la batteria in vista di una ricarica fast. Inoltre i software a supporto della pianificazione o del viaggio possono fornirci preziose indicazioni sulla strategia di viaggio. Indicandoci quando fermarci, dove ricaricare e per quanto tempo. Senza brutte sorprese.