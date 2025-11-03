Ricarica facile a casa: è il nuovo target del Regno Unito

Ricarica facile a casa. È il nuovo obbiettivo del governo di Londra, che fa di tutto per promuovere l’auto elettrica e restare il primo mercato europeo. In arrivo un nuovo pacchetto di misure.

Ricarica facile a casa: con le tariffe a casa i costi sono irrisori

Ricaricare a casa, si sa, non è solo più comodo: è anche largamente più economico, visto che paghi la stessa cifra al kWh dei consumi domestici. Ecco perché il governo inglese prepara un pacchetto di misure che renderanno possibile questo tipo di rifornimento anche a chi non ha un garage o un cortile proprio. E fare tratti come Londra-Birmingham (181 km) con 2 sterline e mezzo di spesa (2,85 euro), grazie anche a tariffe domestiche molto contenute. Come? Per esempio consentendo di stendere cavi (ovviamente ben visibili e protetti) che colleghino l’impianto di casa con l’auto parcheggiata in strada. O imponendo che vengano montate wall-box in tutti i nuovi parcheggi coperti. Non solo: verranno prese misure contro i proprietari che affittano case con ricariche comuni e impongono prezzi al kWh al di sopra dei valori di mercato.

Obbiettivo del governo: rendere l’auto elettrica accessibile a un grande numero di famiglie